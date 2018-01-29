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Darıca’lı Şamdan, Avrupa Şampiyonası’nda

Darıca Belediyesi eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Milli Karateci Eray Şamdan, 6.Avrupa Şampiyonluğu için Rusya’ya gitti.

Darıca'lı Şamdan, Avrupa Şampiyonası'nda

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:51

Avrupa, Ümitler, gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası 1-4 Şubat tarihleri arasında Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacak. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, unvanını korumak ve alt yaş kategorilerinde elde ettiği kırılması imkansız rekorunu geliştirmek için mücadele edecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli sporcumuz yoğun bir hazırlık dönemini geride bırakırken, kariyerinde son kez mücadele edeceği 21 Yaşaltı’nda altın madalya için yarışacak.

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