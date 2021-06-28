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Darıcalı Sporcu Balkan Üçüncüsü

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan’da gerçekleşen Balkan Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Darıcalı Sporcu Balkan Üçüncüsü

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:56


Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Darıca Belediyesi, atletizmden karateye, bokstan Muay Thai’ye kadar birçok farklı branşta yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılarına her geçen gün yenileri eklenirken aldığı sonuçlarla ülkemizi Milli takım formasıyla da başarıyla temsil ediyor.

DARICALI ATLET BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan’da gerçekleşen Balkan Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler 3000 metre branşında rakiplerini geride bırakan Ömer Amaçtan, milli forma altında ülkemize madalya kazandırdı.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Başarılı atleti tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi ve “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını önemsiyoruz. Gençlerimizin daha fazla sporla uğraşmasını ve ilçemizden yeni şampiyonların yetişmesini arzuluyoruz. Balkan üçüncüsü olan kardeşimiz başta olmak üzere kulüp başkanımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Darıca’da spora yatırımlarımız ve desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.


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