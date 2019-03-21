Darıcalılar Bıyık’ın Projelerini Konuşuyor

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinde yer alan projeler büyük beğeni topladı. Darıca’da yaşayan herkesi ilgilendiren ve 7’den 70’e toplumun her kesimine dokunan projelere ağırlık veren Bıyık, açıklamalarında projelerinin merkezinde insanın olduğunu vurguluyor. Amacının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Bıyık, Darıca’da yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin belediye başkanı olacağını ifade ederek “Darıca’da yaşayan herkesin belediye başkanı olacağım. Kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engelli kardeşlerimizden öğrencilerimize kadar toplumun her kesimini kapsayan projelere yer verdik. Merkezimizde insan var. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere ağırlık verdik. Amacımız toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek olacak” dedi.

HERKES BIYIK’IN PROJELERİNİ KONUŞUYOR

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesindeki projelerin yer aldığı broşürler, partililer tarafından Darıcalılara dağıtılırken vatandaşlar da projeleri ilgiyle takip ediyor. 7’den 70’e herkesin kendisine yönelik projeleri bulduğu beyanname Darıcalılar tarafından büyük beğeni topladı. Kahvehanelerde ve işyerlerinde Bıyık’ın projelerini inceleyen Darıcalılar, spordan kültür sanata, altyapı ve üstyapıdan vizyon projelere kadar birçok önemli projenin olduğu beyannameyi oldukça beğendiklerini söylediler.