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Darıcalılar Sabaha Farklı Uyandı

Kocaeli genelinde ilk kez afişler ile vatandaşa teşekkür ediliyor.

Darıcalılar Sabaha Farklı Uyandı

27 Temmuz 2018 Cuma 11:36

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AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık Darıca’nın tüm mahallelerini ‘Teşekkür’ afişleri ile donattı. Vatandaşların teveccühü ile 24 Haziran seçimlerinde alnının akıyla çıkan AK Parti yeni sistemde yeni oluşumları ile hızla çalışmaya devam ediyor. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık Darıca geneline astırdığı 45 afiş ile ilginç mesajlar verdi. ‘AHDİN AHDİMİZDİR’ mesajını Cumhurbaşkanına gönderen Muzaffer Bıyık ayrıca ‘TEŞEKKÜRLER DARICA - MİLLETİMİZ KAZANDI - TÜRKİYE KAZANDI’ afişini çoğunlukta astırarak vatandaşlara teşekkür etti.  Bu davranışıyla partililerden alkış alan Muzaffer Bıyık, yeni sistemde daha çok çalışarak yerel seçimlere hazırlandıklarını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler
DaricaAk PartiMuzaffer BıyıkGebzeAfiş24 Haziran
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