Darıcalılar Seferber Oldu

Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası Darıca Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına Darıcalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7‘den 70‘e herkesin adeta seferber olduğu kampanyada toplanan ürünler tırlara yüklendi ve dualar eşliğinde Elazığ’a gönderildi.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye adeta seferber olurken Darıca Belediyesi de yaraları sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sosyal medyadan Darıclılara çağrıda bulunarak başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. 1 gün süren kampanya için Darıcalı vatandalar adeta seferber olurken getirilen ürünler Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde toplandı.

BIYIK DARICALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kampanyaya destek veren ve birlik beraberlik örneği sergileyen Darıcalılara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren milletinin yanında, yaraları sarmak için çalışıyor. Biz de Darıca’da Kızlıay’la ve STK’larla görüşerek kampanya başlattık. 24 saatte her taraf doldu taştı. Darıcalı hemşerilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik denince akan suları durduran Darıcalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz hep birlikte buraları doldurdu. Kızılay Darıca Şubesi başkanı ve ekibine, Elazığlılar Derneği Eski Başkanı Tuncay Aksakal’a ve kıymetli vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde herkes bir taraftan tuttu ve el birliği ile toplanan yardımları AFAD’a ulaştıracağız” dedi.





TIRLAR DUALARLA UĞURLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da kısa bir selamlama konuşması yaparak Darıcalı vatandaşların örnek bir birliktelik gösterdiğini ifade ederek yaraları sarmak için devlet ve milletin el ele çalıştığını söyledi. Darıcalıların bağışladığı ürünler Darıca Belediyesi ekipleri tarafından sınıflandırılıp paketlenirken, ürünler elden ele tırlara yüklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Kızılay Darıca Şubesi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, uğurlama törenine katılırken tırlar, okunan dualar eşliğinde Elazığ’a gönderildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik örneği gösteren Darıcalılara teşekkür ederken vatandaşlar da böyle bir kampanyaya öncülük ettiği için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.







