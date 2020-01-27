banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalılar Seferber Oldu

Darıca’da toplanan yardımlar dualarla Elazığ’a gönderildi

Darıcalılar Seferber Oldu

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:07

Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası Darıca Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına Darıcalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7‘den 70‘e herkesin adeta seferber olduğu kampanyada toplanan ürünler tırlara yüklendi ve dualar eşliğinde Elazığ’a gönderildi.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye adeta seferber olurken Darıca Belediyesi de yaraları sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sosyal medyadan Darıclılara çağrıda bulunarak başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. 1 gün süren kampanya için Darıcalı vatandalar adeta seferber olurken getirilen ürünler Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde toplandı.

BIYIK DARICALILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kampanyaya destek veren ve birlik beraberlik örneği sergileyen Darıcalılara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren milletinin yanında, yaraları sarmak için çalışıyor. Biz de Darıca’da Kızlıay’la ve STK’larla görüşerek kampanya başlattık. 24 saatte her taraf doldu taştı. Darıcalı hemşerilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik denince akan suları durduran Darıcalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz hep birlikte buraları doldurdu. Kızılay Darıca Şubesi başkanı ve ekibine, Elazığlılar Derneği Eski Başkanı Tuncay Aksakal’a ve kıymetli vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde herkes bir taraftan tuttu ve el birliği ile toplanan yardımları AFAD’a ulaştıracağız” dedi.

TIRLAR DUALARLA UĞURLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da kısa bir selamlama konuşması yaparak Darıcalı vatandaşların örnek bir birliktelik gösterdiğini ifade ederek yaraları sarmak için devlet ve milletin el ele çalıştığını söyledi. Darıcalıların bağışladığı ürünler Darıca Belediyesi ekipleri tarafından sınıflandırılıp paketlenirken, ürünler elden ele tırlara yüklendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Kızılay Darıca Şubesi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, uğurlama törenine katılırken tırlar, okunan dualar eşliğinde Elazığ’a gönderildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik örneği gösteren Darıcalılara teşekkür ederken vatandaşlar da böyle bir kampanyaya öncülük ettiği için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'nin deneyimli deprem ekibi Elazığ’da Kocaeli'nin deneyimli deprem ekibi Elazığ’da
Valilik ve AFAD'dan önemli açıklama! Valilik ve AFAD'dan önemli açıklama!
Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1030 Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı...
Gebze'de en az 3 adet toplanma merkezi olmalı! Gebze'de en az 3 adet toplanma merkezi olmalı!
Kocaeliden kurtarma ekipleri sevk edildi Kocaeliden kurtarma ekipleri sevk edildi
Enkazdan dört ses duyduk Enkazdan dört ses duyduk
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'nin deneyimli deprem ekibi Elazığ’da
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri,...

Haberi Oku