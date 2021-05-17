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Darıcalılara aşı kolaylığı

DARICA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Darıcalılara aşı kolaylığı

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:37

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara yönelik örnek bir çalışma başlattı. Covid-19 aşı sırası gelen yardıma muhtaç vatandaşlar için aşı randevusu alacak olan Darıca Belediyesi, ücretsiz bir şekilde sağlık kuruluşuna götürecek.

Koronavirüs tedbirler kapsamında yaptığı örnek çalışmalarla fark yaratan Darıca Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor. Vefa Destek grupları aracılığıyla yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin market alışverişlerinden hastane randevularına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Darıca Belediyesi, Covid-19 aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için de yeni bir çalışma başlattı.

BELEDİYE REFAKAT EDECEK

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçede yaşayan ve Covid-19 aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların aşı randevuları belediye tarafından alınacak ve aşı olmak için yine sağlık kuruluşlarına belediye ekipleri tarafından ulaşımları sağlanacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı takvimi doğrultusunda aşı randevusu olan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara belediye refakatçi olacak. Belediyeden yapılan açıklamada randevu ve talep hizmeti için 444 7 441 (Dahili 1987) numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

BIYIK: “BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşların yanında ve hizmetinde olduklarını ifade ederek “Devletimiz her türlü imkanını seferber ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aşı sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak aşı sırası gelen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın aşı randevularını alarak sağlık kuruluşuna ücretsiz bir şekilde götürüp evlerine bırakıyoruz. Pandemi sürecini hep birlikte el ele vererek atlatacağız” diye konuştu.

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