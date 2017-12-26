Darıcalılara eğitim müjdesi

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da tekli eğitime geçilmesi ile ilgili 4 okulda planlama yapıldığını ve ayrıca 2018 yılı yatırım planında Darıca’ya iki tane daha okul yapılması için milli eğitim bakanlığına teklifte bulunulduğunu açıkladı.





AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da tekli eğitime geçilmesi ile ilgili 4 okulda planlama yapıldığını ve ayrıca 2018 yılı yatırım planında Darıca’ya iki tane daha okul yapılması için milli eğitim bakanlığına teklifte bulunulduğunu açıkladı.





AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’daki eğitimi masaya yatırdı. Yılmaz ve Bıyık, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ve Darıca İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un da yer aldığı toplantıda Darıca’daki eğitim sorunlarını ve ilçeye yapılması planlanan eğitim yatırımlarını değerlendirdi.





BIYIK MÜJDE VERDİ





Darıca’nın eğitim yatırımlarının görüşüldüğü toplantı hakkında bilgi veren AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılara müjde vererek şöyle konuştu: “Darıca’da ilgili ikili eğitim gören 4 okulun Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve AK Parti seçim beyannamesinde bulunan tekli eğitime geçilmesinin sağlanması için eğitim planlaması yapıldı. Ayrıca Darıca’ya bir tane imam hatip ortaokulu ve bir tane de ilköğretim okulunun 2018 yatırım programına alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’na teklif edildi. Bu sorunların çözülmesi ile birlikte 2018 sonunda Darıca’da hem ikili eğitim problemi hem de imam hatip konusundaki yetersizlik giderilecek.”





Muzaffer BIYIK, Mehmet Akif Yılmaz’a teşekkür etti;



