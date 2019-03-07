Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi

Millet Bahçesi’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Bıyık, “Çocuk köyü, macera parkı, izcilik aktiviteleri ve gençlik kampı ile plaj ve sosyal tesisler ile Darıca yeni bir yaşam alanına kavuşacak” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde yer alan ve Darıca’ya değer katacak projelerinin detaylarını tek tek açıklıyor. Yaklaşık 960 dönüm olan Askeri alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek projeleri anlatan Bıyık, Darıcalılara birçok müjde verdi ve şöyle konuştu: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devri yapılan 960 dönümlük askeri alanı partimizin seçim beyannamesinde bulunan Millet Bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Darıca Millet Bahçesi Yeşil alanları, piknik alanları ve kafeteryalarıyla vatandaşlarımız için yeni bir sayfiye alanı olmuş olacak. Yeşil ile mavinin bir araya geleceği Millet Bahçesi Darıca Sahillerimize ayrı bir değer katacak. Millet Bahçesi’nde yer alacak projelerimizin detayları şöyle olacak:

TRAFİK EĞİTİM PİSTİ

Çocuklarımızın derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını eğitim parkında gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

SICAK VE SOĞUK PİKNİK ALANLARI

Vatandaşlarımızın huzurlu ve neşeli bir yaz geçirmeleri için denize karşı havadar bir şekilde piknik alanları oluşturacağız.

KILAVUZ GENÇLİK KAMPI

Gençlerimizin birbirini tanımasını, kaynaşmasını ve güzel vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Özellikle maddi imkanları kısıtlı gençlerin, sosyal kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamayı ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Gençlerin milli ve manevi değerleri ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak istiyoruz.

YENİ PLAJ ALANLARI

Darıca sahillerimizi sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Arıtma tesisimiz sayesinde denizlerimizde kirlenmenin önüne geçilerek ve mavi bayrak almaya hak kazanarak plaj sayımızı arttırıyoruz.

EĞİTİM KOMPLEKSİ

Şehrimiz içerisindeki liseleri, küçük çocuklarımızın daha yakın okullara gidebilmesi için ilkokula çeviriyoruz. Liseleri de aynı üniversite kampüsü gibi millet bahçesi içerisinde topluyoruz.

İZCİLİK AKTİVİTE ALANI VE MERKEZİ

Bu aktivitede gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların bireyler olarak istediklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmayı ve toplumda yapıcı bir rol oynamasını hedefliyoruz.

MACERA PARKI

Darıcayı cazibe merkezi haline getirecek olan macera ve aksiyon parkı, dağ kızağı, sportif faaliyet alanları, doğal yeşilliği ve gençleri bir araya getirecek olan aktiviteleri bir arada barındırmaktadır. Yine macera parkı içerisinde bulunan tırmanma kulesi, zirveye ulaşanlar için harika bir manzara sunacak. Osman Gazi köprüsü, denizin mavisi ve doğanın yeşilliği bir arada buluşacak.

BAYANLAR İÇİN SOSYAL TESİSLER

Millet Bahçesi içerisinde bayanlara özel sosyal tesisler inşa edilecek. Eşsiz plajı, yüzme havuzu ve kafeler Darıca’mızın turizm geleceğini hızlandıracak