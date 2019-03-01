“Darıca’nın Geleceği’ne davetlisiniz!”

Törk, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan proje tanıtım toplantısına tüm vatandaşları davet eden Törk, “Ben Darıca’da doğdum, çocukluğum Darıca’da geçti. Darca’nın sorunlarını bizzat kendim yaşadım. Bu sorunlara çözüm getirecek bir belediye başkanı olmak için aday oldum. Darıca’da elimden gelen tüm mücadeleyi son ana kadar vereceğim. Bizler artık şuanda 10 ilden daha büyük bir ilçe konumuna geldik. Ama ne yazık ki evraklarda ilçe gözüken Darıca birçok hizmetten mahrum. Vatandaşlarımızın bizlere vereceği görev ile emanetini yüklendiğimiz, vekaletini aldığımız her bir kardeşimizinemrinde ve hizmetkarı olacağız." ifadelerine yer verdi.



DARICA’YA GIPTAYLA BAKACAKLAR



Darıca’nın eksikliklerini, sorunlarını biliyoruz. Bu eksikliklere ve sorunlara getirilecek çözüm önerilerimizle birlikte bir proje tanıtım toplantısı yapacağız. Bize küçük projeler değil, büyük projeler yakışır. Tüm Darıcalıların yönetimde söz sahibi olduğu bir Darıca için çalışacağız. Darıca’nın kaynaklarını sonuna kadar Darıcalıların hizmetine sunacağız. Almış olduğum eğitimle, 31 Mart’tan sonra güçlü, vizyonel, insanların gıptayla baktığı ve imrendiği, büyük hayallerinin olduğu projelerle Darıca bölgenin parlayan yıldızı olacak” diye konuştu. Darıca’nın Geleceği’nin açıkla nacağı proje tanıtım toplantısı 3 Mart Pazar günü saat 14.00’da Beyaz İnci Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.