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Darıca'nın yol ve kaldırımları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'nın Reşat Nuri Güntekin ve Gazi caddelerinde üstyapı yenileme Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde ise kaldırım çalışması yapıyor. Darıca'da üstyapı çalışmalarıyla araç ve yayaların konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Reşat Nuri Güntekin ve Gazi caddelerinde üstyapı yenileme Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde ise yaya kaldırım çalışması yapıyor.

Darıca'nın yol ve kaldırımları yenileniyor

26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:53

  Farabi Devlet Hastanesine ulaşımın sağlandığı işlek bir cadde olan Reşat Nuri Güntekin Caddesinde zamanla deforme olmuş asfaltı ve kaldırımları yenileyen Büyükşehir, trimer kazısı ile eskiyen, bozulmaların meydana geldiği ömrünü tamamlamış asfaltın kazısını yaptı. Kazının sökülen eski asfalt yerine 350 metrelik Cengiz Topel Caddesine kadar olan kısımda pmt ve binder asfalt serimi yapıldı. Caddenin her iki tarafına da mineral parke yaya kaldırımları yapılacak.
Toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan Darıca’nın yoğun trafiğe sahip caddelerinden Gazi Caddesinin de üstyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Bayramoğlu plajına ulaşımın sağlandığı 2,5 km uzunluktaki Yelkenkaya Caddesinde yaya kaldırım imalatları yapılıyor.

İHA
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