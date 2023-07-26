Darıca'nın yol ve kaldırımları yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'nın Reşat Nuri Güntekin ve Gazi caddelerinde üstyapı yenileme Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde ise kaldırım çalışması yapıyor. Darıca'da üstyapı çalışmalarıyla araç ve yayaların konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Reşat Nuri Güntekin ve Gazi caddelerinde üstyapı yenileme Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde ise yaya kaldırım çalışması yapıyor.
Toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan Darıca’nın yoğun trafiğe sahip caddelerinden Gazi Caddesinin de üstyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Bayramoğlu plajına ulaşımın sağlandığı 2,5 km uzunluktaki Yelkenkaya Caddesinde yaya kaldırım imalatları yapılıyor.
İHA