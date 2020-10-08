Darıca’ya Deniz Manzaralı Yeni Bir Sosyal Tesis Daha Yapılıyor

Göreve geldiği günden itibaren Darıca’da bulunan sosyal tesisleri yenileyen ve daha modern bir hale getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni tesisleri de ilçeye kazandırmıştı. Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıca sahilde denize sıfır konumda yeni bir sosyal tesis daha inşa ediliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçedeki sosyal tesis eksikliğini gidermeye ve kente modern mekanlar kazandırmaya devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren sosyal tesislere özel bir önem veren ve sahil başta olmak üzere mahallelerde bulunan sosyal tesisleri modern hale getirmek için çalışma başlatan Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kısa sürede sosyal tesislerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Yeni ve modern görünümlerinin yanı sıra menüleri ve fiyatlarıyla da dikkat çeken sosyal tesislerdeki değişim vatandaşlar tarafından da oldukça olumlu karşılandı. Bayramoğlu’ndaki sosyal tesis eksikliği Balyanoz Kafe’nin hizmete girmesiyle giderilirken Balyanoz Kafe, açıldığı günden itibaren özellikle gençlerin yeni adresi oldu. 30 Ağustos Zafer Parkı gibi mahallelerde bulunan sosyal tesisler de yenilenirken ilçe genelinde farklı noktalarda bulunan bütün tesislerin modern hale getirileceği belirtildi.

HİLAL KAFE YENİ KONSEPTİYLE YENİ YERİNE TAŞINIYOR

Darıca Dudayev Sahili’nde bulunan ve Darıca-Gebze metro çalışması nedeniyle yıkılması gündeme gelen Hilal Kafe de Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yeni yerine taşınıyor. Darıca’nın simgesi olan sahildeki Gönül Birliği Kapısı’nın hemen yanına deniz kenarına taşınan Hilal kafe ve Restoran, deniz manzaralı görüntüsü ve yeni konseptiyle vatandaşların yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da beraberinde Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile birlikte Hilal Kafe ve Restoran’da yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Hilal Kafe ve Restoran’ın yeni konsepti ve manzarasıyla sahilde yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, söz verdiği gibi Darıcalılara en güzel hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

BIYIK: “SOSYAL TESİSLERİMİZ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ve sosyal tesislerin vatandaşların hem cebini hem de yüzünü güldüreceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın bizden beklentisi vardı. Bizim de onlara sözümüz vardı. Sosyal tesislerimiz hizmet ve kalite olarak belediye kokmayacak ve özel sektör mantığıyla işleyecek. Ama fiyatları sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın cebini yakmayacak demiştik. Geldiğimiz noktada sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal tesislerimize bir yenisini de Hilal Kafe ve Restoran ile katıyoruz. Metro inşaatı nedeniyle yıkılmak durumunda kalan Hilal Kafe’yı denize daha yakın bir noktaya taşıyarak yeni konseptiyle daha modern bir tesis inşa ediyoruz. Yaklaşık 1 ay gibi bir süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Menüsü, fiyatı ve tasarımıyla sahilin yeni gözde mekanı olmasını bekliyoruz. 110 kişi kapasitesiyle son derece modern bir tesisi daha halkımıza kazandıracağız. Denize daha da yakınlaştırarak vatandaşlarımızı denizle daha da bütünleştireceğiz. Şimdiden Darıca’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

MENÜSÜ VE FİYATLARI YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Denize sıfır konumuyla Darıcalılara eşsiz bir manzarada çay içip yemek yeme ve dinlenme imkanı sunacak olan Hilal Kafe ve Restoran, fiyatları ve menüsüyle de diğer sosyal tesisler gibi vatandaşların yüzünü güldürecek. Darıcalıların sahildeki yeni adresi olacak olan Hilal kafe ve Restoran, hem kafe hem de restoran konseptiyle hizmet verecek. 110 kişi kapasitesiyle ve şık tasarımıyla hizmet verecek olan Hilal Kafe ve Restoran, kendi pizzasını yaparak vatandaşlara sunacak. Serpme kahvaltı ile deniz manzaralı kahvaltı keyfi sunacak olan sosyal tesiste köfte ve ızgara çeşitleri de yer alacak.



























