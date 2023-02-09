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DARICA’YA GELEN DEPREMZEDELERİN HER İHTİYACI KARŞILANACAK

Darıca Belediyesi depremzedeler için sosyal yardım hattı oluşturdu

DARICA'YA GELEN DEPREMZEDELERİN HER İHTİYACI KARŞILANACAK

09 Şubat 2023 Perşembe 22:09

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren her türlü desteği veren Darıca Belediyesi, deprem sonrası geçici barınmak amacıyla ilçeye gelen afetzedeler için de sosyal yardım hattı oluşturdu. 

Darıca Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşık 100 kişilik ekiple birlikte deprem bölgesine giderken ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

DARICA’YA GELEN DEPREMZEDELERİN HER İHTİYACI KARŞILANACAK

Depremin ilk gününden itibaren yardım kampanyası başlatan ve 40’ın üzerinde yardım tırını bölgeye uğurlayan Darıca Belediyesi, depremden etkilenen ve geçici barınmak için Darıca’ya gelen afetzedeler için de sosyal yardım hattı oluşturdu. Depremin yaralarını hep birlikte sarmak amacıyla Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yardım hattına başvuran afetzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanacak. Zor günleri dayanışma ile atlatmak amacıyla sosyal yardım hattı oluşturan Darıca Belediyesi, yaptığı açıklamada ilçeye gelen her afetzedenin yanında olduklarını ve her türlü desteği vereceklerini belirtti. Yapılan açıklamada sosyal yardım hattından faydalanmak isteyenlerin 444 7 441 ve 0537 398 5169 numaralı telefonu arayabileceği ifade edildi.



İHA
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