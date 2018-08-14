Darıca'ya kapalı pazar!

Darıca Cami Mahallesi’nde yapılan törene Kocaeli Ak Parti Milletvekilleri Cemil Yaman ile İlyas Şeker’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Miktad Aydın ve yönetimi, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetimi, Ak Parti Dilovası Başkanı Osman Akbulut, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeettin Erattır, KASKF Başkanı Murat Aydın, Belediye Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından söz alan Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır, öncelikle Darıca Belediye Başkanı Şükrü karabacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, projenin pazarcı esnafı ve vatandaşa büyük rahatlıklar getireceğini söyledi. Darıca’da bir kaç tane daha sabit pazar yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Ziyaettin Erattır, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın bu sözlerine kulak vereceğine inandıklarını belirtti.

YILSONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında öncelikle bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, temelini atacakları kapalı pazarın çok fonksiyonlu, çok amaçlı bir proje olduğunu ve yıl sonuna kadar yapımının tamamlanarak hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Karabacak, bu hizmetleri tek başına yapmadıklarını da ifade ederek, ‘’ Başta hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri var Allah onlardan razı olsun, onları başımızdan eksik etmesin. Tabi ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle bu projeye birlikte imza atıyoruz, onların da çok büyük katkı ve destekleri var. Bir ve beraber olunca, yardımlaşınca böyle güzel eserler ortaya çıkıyor ve biz de bu eserleri, esnafımızla diğer çalışanlarımızla sizlerin hizmetinize sunarak bir bir hayata geçiriyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Tabii bu yeterli mi, elbette ki değil, Darıcamızda farklı mahallerimizde, farklı noktalarımızda en az iki tane daha bu tür eserleri hayata geçireceğiz.’’ dedi.

SÖZÜMÜZ SÖZDE KALMADI

Başkan Karabacak seçim beyannamesinde halka verdikleri sözlerin önemli bir bölümünü hayata geçirdiklerini ifade ederken, “yapımları tamamlanan ve yakında 3 ayrı noktada hizmete açacağımız Mahalle Konakları, aynı şekilde restorasyonu tamamlanan ve Ak Partimizin seçim beyannamesinde yer alan Halk Kıraathanesi olarak hizmete açacağımız İskoliye Mektebi, Emek Mahallesi’nde 3500 m2 alanda yapımı devam eden ve iki ay içinde hizmete açacağımız Botanik Park, Sırasöğütler Mahallesinde 6.000 m 2 alanda yapımı devam eden ve yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açacağımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yine önümüzdeki yaz aylarında halkımızın hizmetine açacağımız Bayramoğlu Balyanoz Koyu Projesi ile birlikte seçim beyannamemizde halkımıza verdiğimiz sözlerin önemli bir bölümünü sizlerle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz her projede başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, parti teşkilatlarımızın ve halkımızın da katkı ve destekleri büyüktür, bu anlamda her daim desteklerini hissettiğimiz herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

SABİT PAZARLAR ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğu’da açılışta yaptığı konuşmada, sabit pazarların önemine dikkat çekerek, sokak aralarında kurulan halk pazarlarının sağlıklı olmadığını söyledi. Gelişmiş ülkelere, sağlıklı ülkelere bu durumun yakışmadığının da altını çizen Karaosmanoğlu, ”Artık Kocaeli’nin hiç bir ilçesinde sokak aralarına kurulu bir pazar yeri bırakmayacağız inşallah. Hepsini daha derli toplu ve sağlıklı, semt pazarcılarımız için insani, sağlıklı, halkımızın da kolaylıkla ulaşabileceği, ihtiyaçlarını da giderebileceği çok fonksiyonlu pazar yerleri yapacağız. Darıca’daki bu pazar yeri sadece pazar olarak değil, halkımızın diğer ihtiyaçlarına da cevap veren sosyal donatıları, otoparkları olan 200 000 nüfusu olan Darıca’ya yakışan bir yer olacak. Darıca Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi İnşallah bir kaç mahalleye de en kısa zamanda sabit pazarlar kazandıracağız’’ dedi.

TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK

Programda bir selamlama konuşması yapan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise ülkemiz üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerken, “ekonomi üzerinden ülkemiz üzerinde oyunlar oynanmakta, bunların dertleri 24 Haziran’da yapılan seçimlerde Başkanlık Sistemine geçen Türkiye’nin her alanda güçlenerek yoluna devam edecek olması. Ama artık eski Türkiye yok, darbeyle durduramadıkları bu milleti ekonomik oyunlarla hiç durduramayacaklar, Allah’ın izniyle Ak Parti iktidarıyla büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz, bize inanın, bize güvenmeye devam edin, bugün burada temellerini attığımız kapalı Pazar alanı ilçe halkımıza hayırlı olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

ÇOK AMAÇLI HİZMET VERECEK

Darıca Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarla birlikte merkez mahallelerdeki pazar sorununu çözecek olan Darıca Belediyesi projeyi yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor. Alt katı kapalı otopark olacak hizmet verecek olan Kapalı Pazar Yeri mimari projesiyle ilçeye değer katacak. Çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran Kapalı Semt Pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.