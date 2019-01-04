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Darıca’ya Millet Bahçesi geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Darıca Askeri alanına yapılan Darıca Millet Bahçesi şekilleniyor.

Darıca'ya Millet Bahçesi geliyor

04 Ocak 2019 Cuma 09:49

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Geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca’daki askeri alan, Millet Bahçesine çevrildi. 900 dönümlük bölgede spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler ve günü birlik tesisler bulunuyor.

 

YÜRÜYÜŞ YOLLARI YAPILDI

Askeri alan boşaltıldıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında Bin 900 Metre uzunluğunda 5 m genişliğinde ahşap desenli baskı beton imalatı yol yapıldı.

 

SAHİL ŞERİDİ 

Darıca Millet Bahçesi sahiline ise Bin 200 metre uzunluğunda tahkimat duvar yapıldı. Sahile biri 60 metre diğeri 40 metre iki dalga kıran inşa edildi. Sahil şeridinde ayrıca 3 Adet balık tutma iskelesi bulunuyor. Bölgede sahil şeridi uzunluğunda 436 metre uzunluğunda taş duvar imalatı yapıldı. İmalatta Gebze taşı kullanıldı.

 

5 BİN ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Darıca’ya nefes aldıracak olan Millet Bahçesinde bulunan zeytin ağaçları korundu. Bakımları yapılan ağaçların yanı sıra bölgeye 5 bin yeni ağaç dikimi yapıldı. Yeşil alan içerisinde vatandaşların vakit geçirmesi için 10 Adet altıgen kamelya imalatı yapıldı. 2 adet bay, 2 adet bayan ve 2 adet engelli tuvaleti

yapıldı. Çınar altı dinlenme alanına 1500 Metre Kare granit küp taştan meydan düzenlemesi ve 50 Metre Uzunluğunda 3 kademeli amfi oturma alanı inşa edildi. Ayrıca Darıca Millet Bahçesindeki 9 Kilometrelik hat 300 adet direk ile aydınlatılacak.

 

ÇOCUK OYUN GRUPLARI HAZIR

Darıca Millet Bahçesinde çocuklar için yapılan Oyun Köyü imalatı devam ediyor. Oyun Köyünün yanı sıra Darıca Millet bahçesi içine çocuklar için 1 Adet Teleferik Çocuk oyun grubu ve 1 Adet tek kuleli, 2 adet çift kuleli oyun grubu yapıldı. Çocukların iyi vakit geçirmeleri için 1 adet örümcek oyun grubu inşası tamamlandı. Spor yapmak isteyen çocuklar için Millet Bahçesi içine tek kale mini futbol sahası yapıldı.

 

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Askeri alandan vatandaşların nefes alacağı bir alana dönüştürülen Darıca Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmalar kapsamında bisiklet yolu arttırılacak. Baskı beton olarak imal edilen yürüyüş ve bisiklet yolları Eskihisar sahiline bağlanacak. Çınaraltı dinlenme alanına oturma gurupları inşa edilecek. Sahil şeridinde bulunan kamelya ve balık tutma iskelelerinin sayısı arttırılacak. Sahil şeridinde ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelere tahkimat inşası devam edecek. Bölgede ağaçlandırma ve sulama tesisatı devam edecek. Alanda vatandaşların araçlarını park edebilecekleri otoparklar yapılacak.

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