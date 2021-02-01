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Darıca’ya Yeni Sahil Parkı Müjdesi

Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu’nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme yapılarak yeni bir sahil parkı inşa ediliyor. Balyanoz Koyu’na sahil parkı.

Darıca'ya Yeni Sahil Parkı Müjdesi

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:24

 Özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşların şehir hayatından uzaklaşıp sahillerde rahatlayıp, stres atması için şehrin birçok noktasına sahil parkı inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir sahil projesini daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Darıca ilçesi Bayramoğlu Sahilindeki Balyanoz Koyu, Büyükşehir tarafından sahil düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. İçerisinde birçok sosyal tesisin olacağı sahil parkı toplam 203 bin 103 metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

 

TESVİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilecek olan sahil parkı için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, sahada tesviye ve düzenleme çalışmalarına başladı. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak olan sahil parkı, toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak.

 

BİRÇOK SOSYAL TESİS İNŞA EDİLECEK

Darıca ilçesi Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde basketbol sahası, fitness alanları, marina, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek.

 

KOCAELİ’NİN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırım daha yapıyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın hoşça vakit geçirebileceği Balyanoz Koyundaki inşa edilen sahil parkı, Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

 


















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