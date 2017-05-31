Darıca'yı Birlikte İmar Ettik

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde canlı müzik eşliğinde söylenen ilahiler ve semazenler geceye renk katarken, personelin yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği keyifli bir ortamda gerçekleşti.

İftar yemeğinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Karabacak davetlerine icabet ederek iftar programına katılan bütün personeline teşekkür ederken, “ hep birlikte güzel projelere imza attığımız siz değerli personelimizle bir ramazan ayını daha beraber geçirmenim mutluluğunu yaşıyorum. Allah hep birlikte sevdiklerimizle birlikte nice ramazanlar geçirmemizi nasip etsin. Darıca’yı hep birlikte imar ettik. Yaklaşık 13 yıllık görev sürem boyunca ilçemizde önemli projeleri hayata geçirdik. Yapılan her başarılı iş bir ekip işidir. Önümüzdeki yıllarda da ilçemize değer katacak bir çok önemli projeye hep birlikte imza atacağız. Sizlerle birlikte ilçemize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum, mübarek ramazan ayının sizler ve aileleriniz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yüce Allah sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bayrama da erişmeyi nasip etsin.’’ diyerek sözlerini tamamladı.Yemeğin ardından belediye personeline her akşam farklı bir camide cemaate ikram edilen Osmanlı Şerbeti ikram edildi.