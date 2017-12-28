Darıca'yı yeşile boyadılar

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 2017 yılı içinde yaptığı çalışmalarla şehri adeta yeşile boyarken, değişik mahallelerde 11 700 ağaç, 86600 adet te mevsimlik çiçek dikimi yaptı.

Yıl boyunca şehrin her sokağında hizmet üreten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin değişik noktalarında 62 700 m2 lik alanda çim dikimi, 400 dönümlük sahilde bakım, onarım, çim yenileme çalışmaları, ağaç budama gibi çalışmaların yanı sıra, Gençlik Merkezi çevre düzenleme çalışmaları, Sevgi Parkı Şev Güçlendirme Çalışmaları, Darıca Sahil 4.Etap Sıcak Piknik Alanı Çevre Düzenleme Çalışmaları, Bayramoğlu Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Çalışmaları ve şehrin dört bir yanına yapılan çok amaçlı çocuk parkları ve semt sahaları ile yaşam alanlarını artırarak önemli çalışmalara imza attı.

İlçe genelinde değişik mahallelerde bulunan çocuk parkları ve semt sahalarının periyodik olarak bakımlarını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü vatandaşların yıl boyunca yeşil alanlardan ve dinlenme alanlarından en iyi şekilde hizmet almasını sağlarken, okul bahçeleri, cami, sağlık ocakları ve mezarlık gibi alanlarda da yıl boyunca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını devam ettirdi.