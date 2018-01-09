Darp edilen Doktora ziyaret

Ergüney ''Şiddetin Her Zaman Karşısındayız''
Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hekimlerle görüşen Ergüney “Doktorlarımız ve sağlık profesyonelleri hayatlarımızı emanet ettiğimiz değerli meslek mensuplarıdır. Şifa bekleyen insanlara yardım eden sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar, tüm topluma zarar vermiştir. Kurum olarak şiddete uğrayan arkadaşımıza sonuna kadar destek olacağız. Sağlık çalışanlarımız yalnız değildirler. Şiddete uğrayan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Fikir Alışverişinde de Bulunuldu
Gerçekleştirilen ziyarette merkezde görev yapan hekimlerle sağlıktaki şiddetin azaltılması amacıyla fikir alışverişinde de bulunuldu. Aile Sağlığı Merkezi hekimleri, Ergüney’e destek ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti bildirdiler.