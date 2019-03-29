Dedelerinin oyunlarını oynadılar!

Kroman Çelik İlkokulu ilçe genelinde güzel projeler uygulamaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda sadece Kroman Çelik İlkokulunda öğrencilere öğretilerek oynatılan geleneksel oyunlardan 3 taş, 9 taş ve 12 taş oyunları çok beğeni toplamıştı.

Dedelerinin oynadığı bu dikkat toplama ve odaklanma oyununu tüm Gebze ilçesi ilkokullarındaki öğrencilere öğretmen ve oynatma isteği ile bir proje hazırlandı ve Kroman Çelik İlkokulu yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerinin hazırlamış olduğu proje Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylandı.

ROJEYE TÜM OKULLARIN KATILIMI SAĞLANDI

Onaylanan projeye tüm ilkokulların katılımları istendi. Kroman Çelik İlkokulu öncelikle kendi öğrencileri arasında bu oyunu oynatarak en iyi oynayanları seçti ve ödüllendirdi. Daha sonra Gebze ilçesindeki tüm okulları tek tek gezerek davet eden Okul Müdürü Zihni Aydın ve Rehberlik Öğretmenleri Tülay Çetin ile Hande Yaman Sağdıçoğlu’nun davetine, Adem Yavuz İlkokulu, Ayşe Sıdıka Alışan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, 50 Yıl Chrysler İlkokulu, Eşrefbey İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Emlak Konutları İlkokulu, İl Genel Meclisi İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Mutlukent İlkokulu, Orhan Gazi İlkokulu, Özel Açı İlkokulu, Sultan Ayhan İlkokulu, Şehit İlker Ağçay İlkokulu, Ülkem İlkokulu, Yaşar Kemal Beyatlı İlkokulu, Zafer İlkokulu katılım sağladı.

YARIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Proje gereği önce öğretmenlere eğitim verilerek, kurallar anlatıldı ve turnuva kuraları çekildi. Daha sonra takvim oluşturuldu. Oyunlar okullarda oynandı, en iyi oyuncular seçildi. Seçilen en iyi oyuncular 27 Mart Çarşamba günü Kroman Çelik İlkokuluna geldi. Elemeler sonucunda, 1. Sınıflardan en iyi 3 Taş oynayan Eşrefbey İlkokulundan Nisanur Bilgin ve Şehit İlker Ağçay İlkokulundan Kerem Demirci oldu. 2. Sınıflardan en iyi 3 Taş oynayan Mutlukent İlkokulundan Öznur Yavaş ve Şehit İlker Ağçay İlkokulundan Zeynep Naz Özçelik oldu. 3. Sınıflardan en iyi 9 Taş oynayan 50. Yıl Chrysler İlkokulundan Emir Tankuş ve Ülkem İlkokulundan Nazlı Selamet oldu. 4. Sınıflardan en iyi 12 Taş oynayan Eşrefbey İlkokulundan Taha Güngör ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan Ahmet Taha Bilge oldu. Finale kalan bu öğrenciler 28 Mart Perşembe günü birbirleri ile oyunları oynadılar.



Sonuçlar şöyle:



3 Taş Oyunu 1. Sınıflar



1. Kerem DEMİRCİ Şehit İlker Ağçay İlkokulu

2. Nisanur BİLGİN Eşrefbey İlkokulu



3 Taş Oyunu 2. Sınıflar



1.Zeynep Naz ÖZÇELİK Şehit İlker Ağçay İlkokulu

2. Öznur YAVAŞ Mutlukent İlkokulu



9 Taş Oyunu 3. Sınıflar



1.Emir TANKUŞ 50. Yıl Chrysler İlkokulu

2. Nazlı SELAMET Ülkem İlkokulu



12 Taş Oyunu 4. Sınıflar



1.Taha GÜNGÖR Eşrefbey İlkokulu

2.Ahmet Taha BİLGE Mehmet Akif Ersoy İlkokulu



ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Finaller sonunda öğrencilerin madalyaları, okulların Katılım Belgeleri ve kupaları, öğrencilerin bisiklet hediyeleri törene katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Celil Demirci ve Mahmut Aşıkoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Aydın, Kroman Çelik İlkokulu Müdürü Zihni Aydın ve turnuvaları yöneten Kroman Çelik İlkokulu öğretemenleri tarafından verildi. Özellikle Birinci ve İkinci olan öğrencilere bisiklet hediye edilmesi öğrencileri ve velilerini çok sevindirdi. Okul Müdürü Zihni Aydın, ‘’Bu proje sayesinde çocuklarımızın dikkat toplamasını ve odaklanmasını sağladık katılımcı tüm öğrencilere ve okullara teşekkür ederim. Gelecek yıllarda bu etkinliği devam ettireceğiz’’ dedi ve programı sonlandırdı.