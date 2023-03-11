Defne'de İnşa Edilen Konteyner Kentte Bin 200 Depremzede Barınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 dönüm arazi üzerinde planlanan 300 konteynerlik kentin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen vatandaşların daha iyi şartlarda barınmaları için çalışan büyükşehir, 3 etaptan oluşan konteyner kent yapımında ilk etabın sonuna yaklaştı. İlk etabın içinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki 120 konteynerin montaj işlemleri tamamlandı. Aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işler de tamamlandıktan sonra konteyner kentte hayat başlayacak. Ekipler ikinci etapta inşa edilecek 87 konteynerin 30’unun montajı tamamladı. 88 konteynerin inşa edileceği 3. etapta çalışmalar kısa sürede başlayacak. Oyun parkı, mescit, eğitim ve bakım merkezi gibi sosyal bileşenlerin de bulunacağı 300 konteynerlik yaşam merkezi yakın bir zamanda depremzedelerin hizmetine sunulacak.













İHA