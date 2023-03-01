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Defne'deki Sahra Eczanesinde Depremzedelerin İlaç İhtiyacı Karşılanıyor

Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentte bulunan sahra eczanesinde depremzedelerin ilaç ihtiyaçları karşılanıyor.

Defne'deki Sahra Eczanesinde Depremzedelerin İlaç İhtiyacı Karşılanıyor

01 Mart 2023 Çarşamba 15:04

                                   
 
 Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentte bulunan sahra eczanesinde depremzedelerin ilaç ihtiyaçları karşılanıyor.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Defne'de kurduğu çadır kentte Kocaeli Eczacılar Odası tarafından eczane hizmeti veriliyor ve depremzedelerin ilaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. İlaç, medikal malzeme ve hijyenik ürünlerin yer aldığı eczanedeki malzemeler, oda üyesi eczacılar tarafından karşılanıyor. Gruplar halinde deprem bölgesine giden Kocaeli Eczacılar Odası’na üye eczacılar, eczacılık fakültesi öğrencileri ve eczane teknisyenleri, deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapıyor. Bugüne kadar sahra eczanesinde 45 kişi görev aldı. 
                               







İHA
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