Değişen Hayatlar, Yeşeren Umutlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Beyaz Kalpler” projesi de umut dolu yarınlar, umut dolu bir gelecek için hayata geçti ve yoluna tam gaz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi engelli, yaşlı ya da yoksul vatandaşlarımızın yanı sıra geleceğimiz olan gençlerimiz için de elini taşın altına koyuyor, sosyal projeler üretiyor. Beyaz Kalpler, literatüre yeni yeni giren ‘önleyici sosyal hizmetler’ anlayışıyla hizmet veriyor; sosyal risk grubunda yer alan çocuklar, risk altına girmeden toplumsal yaşama dahil ediyor. Ve bu anlayışla Türkiye’de hayata geçen ilk projesi.

GENÇLER HAYATA KAZANDIRILIYOR

Ekonomik ya da ailevi sebeplerle eğitim hayatına devam edemeyen veya okula devam sorunu yaşayan, ergenlik problemlerini çözemeyen çocukların-gençlerin; eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyor; çok yönlü bir rehabilitasyon programıyla onları hayata yeniden kazandırıyor; aileleriyle iletişimlerinin kuvvetlenmesini sağlıyor ve onların önce kendilerine sonra topluma faydalı bireyler haline gelmesine yardımcı oluyor. Eğitim hayatına kazandırılan ve bir meslek sahibi olan gençlerimiz, yeni bir hayata başlamış oluyor.

ADI GİBİ BERRAK TEMİZ BİR PROJE

Beyaz Kalpler; adı gibi berrak, temiz bir proje. Terörden madde bağımlılığına, erken evlilikten kişilik bozukluklarına kadar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan gençlerimiz için bir umut kapısı. Geleceğimiz olan gençlerimize bir yön belirliyor; onlara bir kapı açıyor, açılan kapıları görmelerini sağlıyor. Peki, bu projeye kimler dahil olabiliyor? Öncelikle Beyaz Kalpler ailesine katılmak için 12 - 18 yaş sınırı var. Proje kapsamında okula devam etmeyen ya da devam sorunu yaşayan, derslerinde problem olan gençler, uzmanlar tarafından okullarda yapılan incelemeler neticesinde belirleniyor. Uzmanlar, sosyal risk grubunda yer alan ya da yer alma potansiyeli olan çocukların aileleriyle görüşüyor ve çocukların merkeze kayıt ettirilmesini sağlıyor. Böylece bu çocuklar, uzman kişilerin emin ellerine teslim ediliyor.

MESLEKİ EĞİTİM ALIYORLAR

Merkeze alınan çocuklara; okuldaki başarı grafiklerinin yükselmesi, el becerileri kazanmaları için yaklaşık 1 yıl kadar eğitimler veriliyor, yeteneklerine göre meslek alanlarına yönlendirilmeleri sağlanıyor. Merkezde ortaokul öğrencileri için ayrı, liseye devam etmeyen ya da açık öğretimden lise okuyan çocuklar için ayrı uygulama yapılıyor. Ortaokul öğrencileri öğlenden sonra merkeze geliyor; cam üfleme, resim, elektrik, seramik, bilgisayar ve değerler eğitimi gibi 12 ayrı branşta eğitim alıyorlar. Çocuklar burada bir nevi terapi görüyor.

ÖZGÜVENLERİ ARTTIRILIYOR

Peki bu terapilerin geri dönüşü nasıl oluyor? Çocukların özgüvenleri gelişiyor. Çevrelerindeki insanlara saygı duymaya, onları anlamaya başlıyorlar. Kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Aileleriyle ilişkileri olumlu yönde etkileniyor, arkadaşlarıyla iletişimleri güçleniyor, hayata bağlanıyor, bir amaca odaklanıyorlar. Yaşama katkı koydukça başarının kalerini tamamlamalarını sağlıyor; çok yönlü bir rehabilitasyon programıyla onları hayata yeniden kazandırıyor; aileleriyle iletişimlerinin kuvvetlenmesini sağlıyor ve onların önce kendilerine sonra topluma faydalı bireyler haline gelmesine yardımcı oluyor. Eğitim hayatına kazandırılan ve bir meslek sahibi olan gençlerimiz, yeni bir hayata başlamış oluyor.

AİLELERİN İZNİYLE ALINIYORLAR

Başarının kaçınılmaz olduğunu görüyorlar. Hayata tutunuyorlar. Yaşamın amaçsız olmadığını fark ediyorlar. Faydalı birer birey olmanın kendilerini ve ailelerini ne kadar mutlu ettiğine şahit oluyorlar. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’ne alınan ortaokul çocukları; eğitimlerin yanında sportif faaliyetlerde de bulunuyor, bedensel gelişmelerine katkı sağlıyorlar. Gördükleri terapi sayesinde eğitim hayatlarındaki sıkıntıları aşan öğrenciler, ciddi başarılar elde ediyor. Sosyologlar ile psikologlar, her çocuk ve ailesiyle özel olarak ilgileniyor. Örgün eğitime devam etmeyi bırakmış ya da açık öğretimden liseye başlamış gençler de muhtarlar ya da öğretmenleri sayesinde uzmanlara bildiriliyor. Merkez yetkilileri, ailelerin izniyle gençleri kuruma alıyor. Lise çağındaki gençler sabahtan akşama kadar kurumda eğitim görüyor.

13 DALDA SPOR İMKANI

Beyaz Kalpler sadece mesleki eğitim vermiyor, spora yeteneği olan gençleri de tespit edip, onları başarılı olacakları dallara yönlendiriyor. Gençler merkezde; buz pateni, tenis, futbol, basketbol, voleybol, halter, boks, yüzme, hentbol, badminton, masa tenisi, bisiklet, satranç olmak üzere 13 dalda spor yapabilme imkanına sahipler. Merkezdeki spor eğitmenleri gençlerin vücut analizlerini yapıp, hangi gencin hangi spor dalında başarılı olabileceğini tespit ediyor. Gençleri başarılı olacakları branşlara yönlendiren merkez yöneticileri, böylece başarılı sporcuların yetişmesinde de rol oynuyor.

4 BİN GENÇLE BİREBİR TEMAS SAĞLANDI

Beyaz Kalpler ailesine katılan Gençler, evlerine en yakın duraktan servisle alınıyor ve yine servisle evlerine bırakılıyor. Öğlen yemeklerini merkezde yiyor. Merkezin ve gençlerin tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Merkez yetkilileri 3 yıllık zaman diliminde yaklaşık 4 bin gençle birebir temas sağladı ve risk grubuna giren 250 gence eğitim verdi. 3 yıl içerisinde mesleki eğitim sertifikası alan 51 genç, işe yerleştirildi. Bunun yanında gençlerdeki değişimi aylık olarak değerlendiren kurullar var, gençler bu kurulların yetkilileri tarafından tek tek değerlendirmeye tabi tutuluyor. Gösterdikleri değişim tespit ediliyor.

TÜRKİYE'DE İLK PROJE

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Türkiye’de ‘önleyici sosyal hizmetler’ anlayışıyla uygulamaya alınan ilk proje. Proje; sosyal adalet ve huzurun sağlanması; risk grubundaki gençlerimizin yeniden hayata kazandırılmasında tüm yerel yönetimlere model olabilecek bir uygulama. Merkezde şu an 40 çocuk var. Hedef; sayıyı 100’e çıkarmak. Proje şimdilik 5 ilçede yürütülüyor. İzmit, Başiskele, Gölcük, Kartepe, Derince’deki çocuklara hizmet veren merkez, önümüzdeki yıl kentin batısında bulunan Gebze, Darıca, Dilovası ile Çayırova ilçelerine de hizmet verecek. Bu ilçelerde Beyaz Kalpler'in bir şubesi açılacak. Merkeze gelip, verilen psikolojik desteği ve eğitimleri reddeden gençler de olmuyor değil. Ancak merkez yöneticileri ve eğitmenleri hemen pes etmiyor. Sorunun kökenine yönelen uzmanlar, sıkıntıyı çözüyor. Merkezde 1 psikolog, 5 sosyolog görev yapıyor. müzik, cam boncuk hocası, seramik hocası, spor hocası, aşçılık ve servis elemanlığı hocaları da bulunuyor.

DİZİ OYUNCUSU OLDU

Fatih Kökyar… 19 yaşında pırıl pırıl bir genç. Beyaz Kalpler ile tanışınca hayatı değişmiş. Beyaz Kalpler ailesine katılınca yeteneklerini keşfeden Fatih Kökyar, şimdi gelecek vaat eden bir dizi oyuncusu. Kökyar, Beyaz Kalpler ile tanışma hikayesini şöyle anlattı: “Çalıştığım sırada babam beni aradı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi yetkililerinin kendisiyle görüştüklerini söyledi. Beni merkeze kayıt ettirmek istiyorlarmış. Biz de hemen kabul ettik. İyi ki de kabul etmişim. Hayatım değişti. Burası benim hayatımın dönüm noktası oldu. Merkeze gelmeye başladıktan sonra oyunculuk kurusuna yazıldım. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın hocalarından ders aldım. Şu an Sekapark Film Platosu’nda çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘PAYİTAHT: ABDÜLHAMİT’ dizisinde çeşitli roller alıyorum. Beyaz Kalpler ailesine katılmadan önce fırlama bir çocuktum. Ama şimdi ağır başlı bir birey oldum. Artık bu hayatta bir amacım var. Liseyi açıköğretimden bitirdim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Elektrik teknisyenliği okumak istiyorum. Bir de oyunculuğa devam edeceğim. İki meslek sahibi olmak benim için önemli. Bu projeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun. Bizim üzerimizde emekleri çok.” İşte Fatih’in hikayesi bu. Beyaz Kalpler sayesinde şimdi umut dolu ve umut vaat eden bir genç o…

KORE MUTFAĞI ONDAN SORULUYOR

Beyaz Kalpler ailesinin bir diğer başarılı ismi Aslı Akgün. Açıköğretimden liseyi bitiren Aslı, 15 yaşında iş hayatına atılmış, 17 yaşında Beyaz Kalpler Ailesi’ne katılmış. İlk etapta Beyaz Kalpler’e gelmekte direnmiş ancak kapısından içeri adım attığı an “Burada olmalıyım’' diyerek bu ailenin bir ferdi olmuş. Aslı Akgün, Beyaz Kalpler’de aldığı eğitimle ‘Kore mutfağının ustası’ oldu. Gelin kendi hikayesini kendi ağzından dinleyelim: “Mutfakta olmayı çok seviyordum. Yemek yapmak beni mutlu ediyordu. Babam ve 8 amcam da aşçıdır. Beyaz Kalpler’de 8 ay eğitim aldım. Bu süre zarfında Kore mutfağına merak saldım ve kendimi bu alanda geliştirdim. Daha sonra Hyundai’de işe girdim ve Kore yemekleri yapmaya başladım. Babam Japonlarla çalıştığı için Japon mutfağını iyi bilir. Ben de zıt bir mutfak seçtim ve Kore mutfağını öğrendim. Kore yemeklerini de çok seviyorum. En sevdiğim yemekler; etten oluşan Bulgagi ve yumurta ile sebzeden oluşan Bibimbop. Bu yemek Amerika’nın eski başkanı Obama’nın da öğlen yemeğidir. 2 yıl Hyundai’de çalıştıktan sonra artık kendimi geliştirmeliyim diyerek, Emex Otel’de çalışmaya başladım. Burada kahvaltı sorumlusuyum. Türk mutfağından yemekler yapıyorum. Hedefim; tüm ülkelerin mutfağını öğrenip bu alanda usta bir aşçı olmak.” Aslı’nın Beyaz Kalpler ile ilgili söylediği şu kelimler bu ailenin ne kadar değerli olduğunu da kanıtlıyor; “Benim bir ailem var ama canımdan kanımdan olmayan Beyaz Kalpler yöneticileri, çalışanları da benim ikinci ailemdir. Burada insanları sevmeyi ve sevgiyi göstermeyi öğrendim. Hem bir meslek sahibi oldum hem de bir aile kazandım.