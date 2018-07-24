Demirci, Ayar’ı Konuk Etti

2023 Vizyonuna Emin Adımlarla İlerliyoruz

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetimine teşekkürlerini ileterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Demirci, 91. Danışma Meclisinin hayırlı olmasını diledi. AK Parti’nin teşkilatlarıyla daha da güçlü bir hale geldiğini hatırlatan Demirci, 2023 vizyonuna emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

4 Yılda 450 Milyonu Bulan Yatırım

Belediye olarak ilk hedeflerinin 2019 olduğunu açıklayan ve modern, eksiksiz bir Çayırova inşa etmenin gayetlerini sürdürdüklerini ifade eden Demirci, 2023 yılının Türkiye’sine emin adımlarla ilerlediklerini de dile getirdi. İlçenin baştan aşağıya yenilendiğini, hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyesi eli ile 4 yılda 450 Milyonu bulan yatırımların yapıldığını da söyleyen Demirci, eğitimden sağlığa, spordan sanata, ulaşımdan alt ve üstyapıya, kültürden çevreye kadar her bir alanda yatırımlar yaptıklarını belirtti.

2019’a Güçlü Girmeliyiz

Gerçekleşen ziyarette 24 Haziran seçimlerini de değerlendiren Demirci, yeni bir Türkiye’nin temelinin atıldığını söyledi. Türkiye’nin Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasında yerini alması için hem yerel hemde genel anlamda çok daha fazla çalışmak gerektiğine değinen Belediye Başkanı Şevki Demirci, 2023 vizyonunda ekonomik açıdan hedeflere ulaşılacağını söyledi. karşılıklı fikir alışverişi içerisinde geçen ziyarette ilçelerin daha da güçlü bir şekilde 2019’a hazırlanması gerektiğini söyleyen başkanlar, Kocaeli’nin başarısının daha da arttırılması adına çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini de bir ağızdan vurguladılar.