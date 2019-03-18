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Demirci Çanakkale Zaferi'ni Kutladı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Demirci Çanakkale Zaferi'ni Kutladı

18 Mart 2019 Pazartesi 10:45

Demirci mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Vatanın bütünlüğü ve yüce Türk Ulusu'nun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104 yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç Milletimizi esaret altına alamamıştır. Milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk Milleti Çanakkale'de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Türk Milleti böylelikle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yad etmek ve onları asla unutmamak, gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104 yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum"

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