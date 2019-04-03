Demirci, görevi Bünyamin Çiftçi'ye devretti

İlçe Seçim Kurulunda gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından Çayırova Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreni öncesinde çok sayıda partili ve belediye çalışanlarınca karşılanan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, yeni dönem belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Demirci, Başarılar Diledi

Başkanlık makamında gerçekleşen programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şevki Demirci, Belediye Başkanlığı görevine gelen Bünyamin Çiftçi’ye başarılar diledi. Seçim sürecinin gayet güzel ve dolu bir şekilde geçtiğini aktaran Demirci, yeni dönemde hizmetlerinin artacağını bildiklerini ve bu yönde Çayırova’daki gelişimin devam edeceğini söyledi.

Çiftçi, “Gönül Belediyeciliğinin Simgesi Olacağız”

Yeni seçilen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi konuşması öncesinde Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye çiçek takdim ederek, belediye mührünü teslim aldı. Her yılı dolu dolu geçecek bir hizmet için yola çıktıklarını söyleyen Çiftçi, bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Demirci’ye teşekkürlerini iletti. Seçim sürecinde Gönül Belediyeciliği anlayışıyla çok çalıştıklarını aktaran başkan Çiftçi, Çayırova’nın tamamında seçim çalışması gerçekleştirdiklerini ve Cumhur İttifakı’nın burada başarılı bir sonuçla yeni döneme başladığını belirtti.

Gönül Belediyeciliğinin simgesi olacaklarını hatırlatan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün burada devir teslim törenimizi gerçekleştiriyoruz. Hizmet bayrağını devralmış olduğumuz Sn. Şevki Demirci’ye bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu günden sonra Çayırova’mızın gelişimini ve değişimini sürdürecek yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği önceliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda Çayırova’mızın tamamına hizmet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi ve devir teslim töreninde hazır bulunan tüm katılımcıların tebriklerini kabul etti.