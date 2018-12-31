Demirci SGK Personeliyle Görüştü!

Bu güne kadar gerçekleştirilen Hasbihal buluşmalarıyla taksici esnafından sağlık çalışanına, eğitim camiasından din görevlilerine, sivil toplum örgütlerinden tüm meslek gruplarına kadar toplumun her kesiminden yaklaşık 40 bine yakın vatandaşla bir araya gelen, halkın doğrudan nabzını tutan, fikir ve görüşlerini alan, ilçenin değişim ve dönüşüm sürecinde ihtiyaçlarını halkın fikirleriyle belirleyen Demirci, yeni bir Hasbihal Buluşması’nda Çayırova ve Merkez SGK personeliyle bir araya geldi.



Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, SGK Çayırova Şube Müdürü İbrahim Haliloğlu, SGK Merkez Şube Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik ve bölgemizde çalışan SGK personeli katıldı.

Demirci: “SGK’nın Şemsiyesi Tüm Türkiye’yi Kapsıyor”

Toplantıya ev sahipliği yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci yaptığı konuşmasında, geçmişte SGK'nın bütçe açıklarıyla kangren olmuş bir kurumun olduğunu, daha önceleri bazı illerde adeta muhatap bulamadığı, sıkıntılı ortamlardan vatandaşı kucaklayan, çözüm odaklı bir kurum haline geldiğini söyledi.

Konuşmasına devam eden Başkan Demirci: “Hepimiz vatandaş memnuniyetini öncelikli kılan, halkımıza hizmet eden, milletimizin sorunlarını çözmek için gayret eden kurumlarız. 140 bin nüfusa yaklaşık 80 bin sigortalı çalışana sahip ilçemizde zor ve önemli bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirmektesiniz. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Hepimizi ilgilendiren bir kurum. Dolayısıyla bu yönüyle ele alacak olursak herkesin ilişki içerisinde olduğu bir kurum. Malumunuz eski kurumun yapısını göz önüne aldığınız zaman eski çalışma şartları, binaları, fiziki yapıları açısından değerlendirdiğimizde geldiğimiz nokta çok çok iyi bir nokta. Artık Türkiye’de bu şemsiyenin altına girmeyen insan kalmadı. Hükümetimizin yaptığı çalışmalar neticesinde herkes Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında kapsama altına alınmış oldu. Devletimizin sunmuş olduğu haklardan da herkes istifade edebiliyor. Ben kurum çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” sözlerini dile getirdi.

