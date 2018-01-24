Demirci'den Çölyak ve Gluten duyarlılığı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, dernek yönetimi ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Sosyal Tesislerde “Gluten Yok, Hayat Var” adı altında düzenlenen programda Çölyak ve Gluten duyarlılığı hakkında bilinçlendirmelerde bulunuldu.

Düzenlenen programın Çölyak ve Gluten konularında hem katılımcıları bilgilendirmek hem de derneğin faaliyetlerini değerlendirmek olduğunu söyleyen Demirci, başta Glütensiz yiyeceklere ulaşımı, erişimi olmak üzere Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Glütensiz hayatı daha kolay, daha yaşanabilir kılmak adına belediye olarak gerekli destekleri sunacaklarını dile getirdi. Çayırova’da bu tür bir dernek oluşumunun olmasının farklı bir önem arz ettiğini de belirten Demirci, dernek ve üyeleriyle periyodik aralıklarla bir araya geleceklerini, etkinlikler ve programları arttıracaklarını, Çölyak ve Gluten konularında daha fazla bilgilendirmelerin ve seminerlerin düzenlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, İstanbul ve çevre il, ilçelerden Glutensiz Yaşam Dernekleri başkanları katıldı.