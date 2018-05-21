banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirtaş ile 3 Döneme!

Gebze Trabzonlular Derneği kongresi dün gerçekleşt. Mevcut Başkan Necdet Demirtaş’ın tek aday olduğu kongrede, Demirtaş güven tazeleyerek 3 dönemine başladı.

Demirtaş ile 3 Döneme!

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:27

Gebze Trabzonlular Dernek lokalinde gerçekleşen kongreye ilgi gösterildi. Kongrede, Divan başkanlığını Celaletn Kurt, divan üyeliklerini ise Halil İbrahim Kadıoğlu ve Sait Sancak yaptı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşma yapan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Kongremize katlan herkese teşekkür ediyorum. Başkanlıkta 3 dönemim olacak. Yönetm olarak bazı eksiklerimiz olmuştur. Yeni dönemde görmüş olduğumuz bu eksiklikleri gidererek derneğimizin çitasını daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretni göstereceğiz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederiyorum.’ Dedi

İŞTE YENİ YÖNETUM KURULU

Necdet Demirtaş’ın başkan olduğu yeni yönetm kurulunda; Recep Kaya, Zihni Aydın, Ali Aydın, Mahmut Aşıkoğlu, Ahmet Köse, Evren Kızıltaş, Abdulkadir Ayar, Sibel Kılıç, Göksal Kat, Mehmet Dinç, Oğuzhan Kurt, A.Kadir Turan, Esra Göncü ve Faik Aydın Yer aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İLKÇEV 12.Geleneksel Aile İftarını Yaptı İLKÇEV 12.Geleneksel Aile İftarını Yaptı
Başkan Macera’yı Çok Beğendi Başkan Macera’yı Çok Beğendi
Gebze aynı sofrada iftar yaptı Gebze aynı sofrada iftar yaptı
Karamollaoğlu 2 Haziran'da Kocaeli'de Karamollaoğlu 2 Haziran'da Kocaeli'de
MHP Kocaeli en genç vekil adayı MHP Kocaeli en genç vekil adayı
Gebze-Darıca metro hattının ihalesi yapıldı Gebze-Darıca metro hattının ihalesi yapıldı
Yukarı Çık

banner341

banner339

İLKÇEV 12.Geleneksel Aile İftarını Yaptı
Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV),Her yıl Ramazan ayında geleneksel...

Haberi Oku