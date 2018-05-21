Demirtaş ile 3 Döneme!

TEŞEKKÜR ETTİ
Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşma yapan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Kongremize katlan herkese teşekkür ediyorum. Başkanlıkta 3 dönemim olacak. Yönetm olarak bazı eksiklerimiz olmuştur. Yeni dönemde görmüş olduğumuz bu eksiklikleri gidererek derneğimizin çitasını daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretni göstereceğiz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederiyorum.’ Dedi
İŞTE YENİ YÖNETUM KURULU
Necdet Demirtaş’ın başkan olduğu yeni yönetm kurulunda; Recep Kaya, Zihni Aydın, Ali Aydın, Mahmut Aşıkoğlu, Ahmet Köse, Evren Kızıltaş, Abdulkadir Ayar, Sibel Kılıç, Göksal Kat, Mehmet Dinç, Oğuzhan Kurt, A.Kadir Turan, Esra Göncü ve Faik Aydın Yer aldı.