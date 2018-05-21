Demirtaş ile 3 Döneme!

Gebze Trabzonlular Dernek lokalinde gerçekleşen kongreye ilgi gösterildi. Kongrede, Divan başkanlığını Celaletn Kurt, divan üyeliklerini ise Halil İbrahim Kadıoğlu ve Sait Sancak yaptı.



TEŞEKKÜR ETTİ



Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşma yapan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, “ Kongremize katlan herkese teşekkür ediyorum. Başkanlıkta 3 dönemim olacak. Yönetm olarak bazı eksiklerimiz olmuştur. Yeni dönemde görmüş olduğumuz bu eksiklikleri gidererek derneğimizin çitasını daha da üst seviyelere çıkarmanın gayretni göstereceğiz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederiyorum.’ Dedi



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