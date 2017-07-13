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Demirtaş’tan 15 Temmuz Mesajı

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesi ile bir basın açıklaması yayınladı.

Demirtaş'tan 15 Temmuz Mesajı

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:21

Başkan Demirtaş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


Bir 15 Temmuz gecesini 16 Temmuza sabahına bağlayan gece, milli iradeye, demokrasiye, hukuk devletine ve halkımızın sarsılmaz birliğine karşı, alçak bir kalkışmaya vatanımız, Aziz milletimiz maruz kalmıştır. Ordumuz içerisinde örgütlenmiş hainlerin gerçekleştirdiği bu hıyanete bu millet canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkarak cevap vermiştir.

Hainler millete uçak ile, top ile, tank ile, tüfek ile saldırmaya cüret etmiş, milletin köprüsünü, yolunu, binasını, canını bombalamış, polisimizi, askerimizi, memurumuzu, halkımızı kurşunlamış, alçakça bir darbe teşebbüsü ile hükümetimizi yıkmaya kalkışmıştır.

Milletimiz, silahlı kuvvetlerimiz ile el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihî bir duruş sergilemiştir. Tankları yumruğu ile durduran, asker görünümlü teröristler karşısındaki dik duran, memleketine ve geleceğine sahip çıkan nice kahramanlar doğmuştur o karanlık geceden.

Kahramanlar salaları susturmaya değil, salalarla coşmaya gitmiştir. Kahramanlar coştukça hainler parçalanmış Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şahlanış gerçekleşmiştir.

Bu menfur, hain ve kalleşçe girişim birinci yıl dönümünde, cuntacılara karşı siyasal tarihte eşine az rastlanır şekilde dik duran başta Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hükümetimize, Meclisimize, güvenlik güçlerimize ve halkımıza en içten teşekkürlerimizi arz ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Hain FETÖ terör örgütünün bu menfur darbe teşebbüsü sonucunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyoruz

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

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