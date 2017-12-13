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Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu

Kağıtsporlu milli karateci Gülsen Demirtürk Balkan Şampiyonasında altın madalya kazandı

Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:40

 Balkan Karate Federasyonları Birliği’ne üye ülkelerden 11’inin katılımıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası Karadağ’da yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Gülsen Demirtürk altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

 

ALTIN MADALYA KAZANDI

8-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan 785 karateci katıldı. Karate Milli Takımımız 45 sporcuyla şampiyonada ülkemizi temsil etti. İlimizden milli takıma katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Gülsen Demirtürk de zorlu şampiyonada milli takım adına mücadele etti. Gençler 53 kiloda yarışan milli karateci geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi olmuştu. Balkan Şampiyonasında da iddialı olan başarılı karateci zoru başararak kürsünün zirvesine çıktı ve yurda altın madalya ile döndü.

 

EN YAKIN RAKİBE 3 PUAN FARK

Igalo Spor Salonunda yapılan Balkan Şampiyonasında Türkiye Karate Milli Takımı, kazandığı on altın, iki gümüş ve sekiz bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırada yer alarak şampiyonayı zirvede bitirdi.

 

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