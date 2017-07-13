Demokrasi için nöbetteyiz Gebzeliler, bir yıl aradan sonra yeniden Demokrasi nöbetlerinde buluşmaya başladı. 27 gece boyunca Demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Gebze Milli İrade Kent meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gebzelileri ve birbirinden önemli konukları ağırlamaya başladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:40