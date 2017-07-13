Demokrasi için nöbetteyiz
Gebzeliler, bir yıl aradan sonra yeniden Demokrasi nöbetlerinde buluşmaya başladı. 27 gece boyunca Demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Gebze Milli İrade Kent meydanı, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gebzelileri ve birbirinden önemli konukları ağırlamaya başladı.
DOLU DOLU DEMOKRASİ NÖBETİ
Gebze’de Salı akşamı yapılan demokrasi nöbetine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gebze Belediye başkanı Adnan Köşker’in çağırısıyla Meydan da toplanan vatandaşlar hainlere karşı bir kez daha bir oldular. Saat 21.00’de Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan Demokrasi nöbetinde Gazi Şükrü Kıntaş, 15 Temmuz Gecesi yaşadıklarını Gebzelilerle paylaştı. Kıntaş’ın ardından Sela okunurken, İshak danış tarafından bir kez daha Kuran Tilaveti okundu. Veysel Ateş ve Selman Öğüt 15 Temmuz ile ilgili düşüncülerini Gebzelilerle paylaşırken, Grup Tillo da birbirinden güzel ezgileriyle geceye damga vurdu. Demokrasi nöbetinin ilk gecesi tekrar okunan Kuran Tilavetiyle okunurken, Gebze kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Adnan Köşker, demokrasiye sahip çıkan Gebzelilere teşekkür ederek, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını bildirdi.