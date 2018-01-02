Denetime Devam

Bu bağlamda İlimizin tek Organik Pazarı olan ve Cumartesi günü kurulan pazarda ürünler tek tek incelenip Organik Tarım Sertifikası olup olmadığına bakıldı. Gerekli numuneler tahlil yapılmak üzere alındı. Yetkililer denetimlerin sıklaştırılarak arttırılacağını belirtip vatandaşlarında Organik adı altında satılan ürünlerle ilgili olarak dilek istek ihbar ve şikayetleri için İl Müdürlüğümüze başvurabileceklerini söylediler. Özellikle bir ürünün Organik olabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetki verilen Organik Tarım Sertifikasyon Kuruluşlarından Sertifika almaları şarttır. Bu hususta vatandaşların hassa olması önemle rica olunur.