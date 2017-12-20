Denge Protokolü İmzalandı

DARICA'DA SOSYAL DENGE PROTOKOLÜ İMZALANDI





Darıca Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde 25-08-2017 tarih ve 30165 sayılı 4. Dönem Toplu sözleşme tebliğine istinaden daha önce uygulandığı şekliyle aynı sözleşmenin 31-12-2019 tarihine kadar uygulanması konusunda mutabakata varılarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde sözleşme imzalandı.

Darıca Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokole, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve Darıca Belediyesi Memur İşyeri Temsilcileri katıldılar.

DARICA’YI BİRLİKTE İMAR ETTİK