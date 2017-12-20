banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denge Protokolü İmzalandı

Darıca Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube ve İşyeri Temsilciliği arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Denge Protokolü İmzalandı

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:18

 DARICA'DA SOSYAL DENGE PROTOKOLÜ İMZALANDI

Darıca Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde 25-08-2017 tarih ve 30165 sayılı 4. Dönem Toplu sözleşme tebliğine istinaden daha önce uygulandığı şekliyle aynı sözleşmenin 31-12-2019 tarihine kadar uygulanması konusunda mutabakata varılarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde sözleşme imzalandı.
Darıca Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokole, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve Darıca Belediyesi Memur İşyeri Temsilcileri katıldılar.
DARICA’YI BİRLİKTE İMAR ETTİK
Yapılan sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eden Başkan Karabacak, karşılıklı mutabakat çerçevesinde düzenlenen anlaşamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “14. yılına gireceğimiz görev süremiz boyunca ilçemizde güzel projelere hep birlikte imza attığımız çalışanlarımıza hak ettikleri ücret ve sosyal haklarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir çalışanımıza şehrimize verdikleri emek ve çabalar için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.” diyerek Sosyal Denge Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını temenni etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
130 bin ton atık toplandı 130 bin ton atık toplandı
GKM’de Ortadoğu GKM’de Ortadoğu
Ali Fuat Başgil sempozyumundan notlar Ali Fuat Başgil sempozyumundan notlar
“Türk fındığı kazanacak” “Türk fındığı kazanacak”
‘Bağımlıysam ne zararı var’ ‘Bağımlıysam ne zararı var’
2018 bütçesi hakkında söz aldı. 2018 bütçesi hakkında söz aldı.
Yukarı Çık

banner330

130 bin ton atık toplandı
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde 130 bin ton atığın...

Haberi Oku