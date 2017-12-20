Denge Protokolü İmzalandı

DARICA'DA SOSYAL DENGE PROTOKOLÜ İMZALANDI
Darıca Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şubesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde 25-08-2017 tarih ve 30165 sayılı 4. Dönem Toplu sözleşme tebliğine istinaden daha önce uygulandığı şekliyle aynı sözleşmenin 31-12-2019 tarihine kadar uygulanması konusunda mutabakata varılarak karşılıklı anlaşma çerçevesinde sözleşme imzalandı.
Darıca Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokole, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve Darıca Belediyesi Memur İşyeri Temsilcileri katıldılar.
DARICA’YI BİRLİKTE İMAR ETTİK
Yapılan sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eden Başkan Karabacak, karşılıklı mutabakat çerçevesinde düzenlenen anlaşamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “14. yılına gireceğimiz görev süremiz boyunca ilçemizde güzel projelere hep birlikte imza attığımız çalışanlarımıza hak ettikleri ücret ve sosyal haklarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir çalışanımıza şehrimize verdikleri emek ve çabalar için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.” diyerek Sosyal Denge Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını temenni etti.