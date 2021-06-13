banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deniz Kirliği Belgesel Çekimine Devam

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Deniz Kirliği Belgesel Çekimine Devam

13 Haziran 2021 Pazar 14:22

 
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan İle Deniz Kirliliği üzerine belgesel söyleşi yaptık.
Marmara denizi ve İzmit körfezinde yaşanan deniz salyası çevre felaketi ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimiz devam ediyor
Gebze de birçok sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze Güzeller organize sanayi bölgesi başkanı Adem Ceylan Marmara denizi ve İzmit körfezin de yaşanan çevre felaketine karşı herkesin sorumluluğu var hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz bu kirlilikten sadece sanayi kuruluşları değil biz OSB olarak arıtma tesisimiz çok iyi atıklarını arıtmadan yağmur duyuna verenlere en ağır cezayı veriyoruz dedi
Adem Ceylan Anadolu Lisesi
Güzeller Organlze sanayi bölgesi için de Adem Ceylan Anadolu lisesini gezdiren OSB başkanı Ceylan 1000 e yakın öğrencimiz var hiç bir ücret alınmıyor okulumuzdan mezun olanların işleri hazır biz OSB olarak her alanda görevimizi yaparak devlet ve milletimizin hizmetindeyiz






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sporda Marka Bir Kent Haline Geleceğiz Sporda Marka Bir Kent Haline Geleceğiz
Muhtarlar, A Takımı’nı ‘112 Acil’e Benzetti Muhtarlar, A Takımı’nı ‘112 Acil’e Benzetti
Marmaranın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Marmaranın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Dilovası Belediyesi İle Kazandılar Dilovası Belediyesi İle Kazandılar
Marmara Denizi'ndeki Müsilajın Yoğunluk Haritası Çıkarıldı Marmara Denizi'ndeki Müsilajın Yoğunluk Haritası...
Dilovası El Sanatları İle Tanınıyor Dilovası El Sanatları İle Tanınıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sporda Marka Bir Kent Haline Geleceğiz
Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende birçok...

Haberi Oku