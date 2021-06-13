Deniz Kirliği Belgesel Çekimine Devam

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan İle Deniz Kirliliği üzerine belgesel söyleşi yaptık.

Marmara denizi ve İzmit körfezinde yaşanan deniz salyası çevre felaketi ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimiz devam ediyor

Gebze de birçok sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze Güzeller organize sanayi bölgesi başkanı Adem Ceylan Marmara denizi ve İzmit körfezin de yaşanan çevre felaketine karşı herkesin sorumluluğu var hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz bu kirlilikten sadece sanayi kuruluşları değil biz OSB olarak arıtma tesisimiz çok iyi atıklarını arıtmadan yağmur duyuna verenlere en ağır cezayı veriyoruz dedi

Adem Ceylan Anadolu Lisesi