Deniz Mahallesi'nde Dönüşüm Başladı

Derince'de Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından Deniz Mahallesi’nde de dönüşüm çalışmaları başladı.

Derince Belediyesi tarafından, Yenikent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Araptepe mevkiinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlanarak, 30 yıllık sorun çözüme kavuşturulmuştu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün yönetimindeki kentsel dönüşüm projesiyle Araptepe mevkiinde 428 daire ve 7 iş yerinden oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edildi.

Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan proje çerçevesinde yapımı tamamlanan konutlarda vatandaşlar oturmaya başladı. Araptepe'deki kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak ilçeye kazandıran Zeki Aygün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Deniz Mahallesi’ndeki dönüşüm çalışmalarını da başlattı.

"Kentsel dönüşüm projemizin ilk etabına başladık"