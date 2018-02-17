Deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunması için yaptığı yatırımlara tüm hızıyla devam ediyor. Sürdürülebilir ve temiz bir Körfez için yıllardır titizlikle çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar sonrası artırılan yatırımlarla da çalışmalar ivme kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi denetleme filosuna kattığı yeni deniz uçağı ile artık tüm Marmara denizini denetleyecek.

YENİ DENİZ UÇAĞI DEĞER KATACAK

Tüm Marmara bölgesine hizmet verecek olan yeni deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirecek. Ayrıca uçak, oluşabilecek yangınları da gözlemleyebilecek. Yeni daha uzun menzilli uçak, körfezin ve Marmara Denizi’nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlayacak. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği Deniz Uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek.

FİLO GENİŞLETİLDİ

Büyükşehir Belediyesi havadan denetim ile birlikte, Körfez’de 5 gemi ve 2 bot ile de sürekli hizmet veriyor. İki adet atık toplama gemisi ile Körfeze giren gemilerden atıklarını alarak bertaraf eden ve enerji üretimine katkıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırım ile yeni üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesi, iki adet çevre kontrol botu ile çevre denetim ve kontrol uçağını da hizmete soktu.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Tüm bu faaliyetler ile hizmet araçlarını yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra ayrıca Büyükşehir Belediyesi Körfez'e akan atık suların yüzde 99'unu arıtarak denize ulaştırmayı başardı. Mavi bayraklı plajları ile yaptığı yatırımların boşa çıkmadığını kanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir çalışmaları gerçekleştirmek içinde yatırımlarına devam ederken Türkiye’ye de örnek oluyor.

ATIK SULARIN %99’U ARITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı. Hayata geçirilen arıtma tesisi projeleri ile Kocaeli genelindeki 22 tesis sayesinde atıksuların %99’u arıtılarak denize ulaşıyor. Bu tesislerin 7’si ise ileri biyolojik arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, yatırımları ile Kocaeli’yi Türkiye’nin en fazla atıksu arıtma tesisi hayata geçiren kent haline getirmeyi başardı.

DENİZ ATIKLARI KABUL TESİSİ ELEKTRİK ÜRETECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini iki adet atık alım gemileri ile başarıyla yürütüyor. 2017 yılında 2.734 gemiye fiilen atık alım hizmeti veren Büyükşehir bu sayede körfezin temizlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlamış oldu. Derince Limanı’nda modern bir deniz atıkları kabul tesisi yapılması için proje çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tesis ile birlikte İzmit Körfezi’ne giren gemilerde oluşan atıklarını da alıp bertarafını sağlarken elektrik enerjisi üretimine katkı sağlayacak.

ACİL MÜDAHALE HİZMETİ

Körfezde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları yapabilmek için Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını da yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut protokolü olduğu 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet vermeyi planlıyor.

“ÇEVRE, DENİZ VE SAHİL TEMİZLİĞİ EN ÖNEMLİ HİZMETİMİZDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu‘nun öncülüğünde son yıllarda yapılan yatırımlarla körfezin temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sayede denizdeki balık çeşitliliğinin arttığı gözlenirken oluşturulan mavi bayraklı plajlarda da denize girilebilen bir körfeze kavuşmuş olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir” dedi. İzmit Körfezi’nin temizliğine çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Milyonlarca TL’lik yatırımlarla kentimizin her noktasına arıtma tesisleri kurduk. Körfeze dökülen atıkların yüzde 98’i arıtma tesislerinde işlem görüyor” şeklinde konuştu. Gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Deniz uçağımızla Körfez’deki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca Deniz Süpürgesi adını verdiğimiz araçlarımızla da deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz.

BALIK POPİLASYONU ARTIYOR

Balıklandırma çalışmamız ile de Körfez’deki balık popilasyonun artmasını sağlıyoruz. Körfez’de trolle avlanmalara da izin vermiyoruz” dedi. Karaosmanoğlu, “Temiz körfez için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.