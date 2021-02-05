Deniz Ulaşımında Hafta Sonu Sefer Var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için ulaşım hizmeti verecek.

Korona virüs salgınına karşı mücadelede pandeminin Türkiye'de tırmanışını kırmak için alınan kısıtlamalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım hizmetlerine devam ediyor.

DENİZ SEFERLERİ BAŞLIYOR

Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için hizmet veriyor. Bu haftadan itibaren ulaşım ağına deniz seferleri de eklendi.

TRAMVAY HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK

Tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dk. sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00’dan 09.00’a, akşam 17.00’dan 19.00’a kadar belediye otobüsleri hizmet verecek.

ULAŞIMPARK 55 HATTA HİZMET VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.00-09.00, akşam ise 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK

Özel halk otobüsleri saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapılarak belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Özel halk otobüsleri hafta sonu hizmet vermeyecek.

DENİZ ULAŞIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımında da yeni karar aldı. Bu haftadan itibaren deniz ulaşımında hizmet başlıyor. Bu hafta sonu deniz ulaşımı seferlerinin e-komobil uygulamasından ya da www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adresinden takip edebilirsiniz.











