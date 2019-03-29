Deniz Yıldızları'nda Dönüşüm Başladı

Etkinlik Okul Müdürü Barış Şimdi’nin konuşması ile başladı. Konuşmasında mesleki eğitimin önemine değinen Barış Şimdi, Deniz Yıldızları Meslek Lisesindeki proje kültürüne dikkat çekerek, okulun kuruluş yılı olan 2006’dan bugüne geliştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi. Son olarak Akıllı Eğitim Cihazlarının da kullanıldığı "İleri Teknoloji ürünü cihazlar ile PLC ve Kontrol Eğitimi Laboratuvarı kurulması" projesine değinen Şimdi , "bu proje ile okula yenilikçi bir laboratuvar kazandırmayı, öğrencilerini; sanayi ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler ile yetiştirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.

ÇİLERDEN TEKNOLOJİ HASTANESİ ÖNERİSİ

Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler konuşmasında Ticaret Odası olarak mesleki eğitime verdikleri öneme işaret ederek MARKA’dan eğitim amaçlı 3 milyon liranın üzerinde kaynağın, eğitime aktarılmasına aracılık ettiklerini aktardı. Kendisinin de eğitimci kimliğine vurgu yapan Çiler, Türkiye'nin geleceğinin iyi yetiştirilmiş bireylerden geçtiğini aktardı. Salonda bulunan gençlere teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çiler, günümüzde yaşanan en büyük problemlerden birisinin de teknoloji bağımlılığı olduğunu belirtti. Her gün sabah kalktığımızda ilk iş olarak elimize aldığımız telefon ile duygusal bir bağ kurulduğunu söyleyen Çiler, bu bağın kontrollü olması gerektiğini aksi takdirde teknolojinin yan etkilerinin ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Daha önce mesleki hastalıklar hastanesi önerisinin olduğunu hatırlatarak "Artık teknoloji hastanesi istiyorum, teknoloji bağımlılarını tedavi edecek bir hastane Gebze’mizde kurulabilir önerisinde bulundu.

GTÜ REKTÖRÜ ASLAN'DAN ÇİLER'İN ÖNERİSİNE FARKLI BİR YORUM

Gebze Teknik Üniversitesi rektörü Muhammed Hasan Aslankonuşmasında Gebze bölgesinin dinamizmine vurgu yaptı. Sanayi ve üniversitesi ile Gebze'de eğitim hayatını sürdürmenin avantajlarını anlatan Aslan salonda bulunan öğrencilere aldıkları puandan daha önemli olanın, kendilerini iyi bir şekilde yetiştirmek olduğunu aktardı. Türkiye’nin daha önceki sanayi devrimlerini kaçırdığını anlatan Aslan, bu sefer "Dijital Dönüşüm" fırsatını kaçırmamamız gerektiğini belirterek bununda Türkiye’nin en büyük kaynağı olan genç nüfusu doğru yetiştirerek olabileceğini belirtti. Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi genç ve dinamik nüfus kaynağı olarak gördüklerini belirterek, kalifiyeli gençlerimizin yurt dışına gitmesini önleyerek beyin göçünü engellemeliyiz, dedi.

Aslan konuşmasının son bölümünde GTO Başkanı Nail Çiler 'in önerisini destekleyerek ‘’ancak bu teknoloji hastanesi insanları değil cihazları tedavi etsin’’ dedi. Gebze'deki endüstriyel tesislerden çıkan teknolojik cihazları, GTÜ bünyesinde kuracağımız teknoloji hastanesinde "meslek liseli ve üniversiteli gençlerimizin" istifadesine sunarak, gençlerin bu cihazlarda kullanılan teknolojileri özümsemelerini sağlamak adına çalışmalar yapmayı önerdi.

KARAMAN 'DAN OKUL MÜDÜRÜ BARIŞ ŞİMDİ ‘YE TEŞEKKÜR



Darıca kaymakamı Ömer Karaman konuşmasına mesleki eğitime verdikleri desteği örnekler ile açıklayarak başladı. Konuşmasının devamında Deniz Yıldızları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin başarılarına değinen Karaman "bu okulu hep birincilikler ile ikincilikler ile anmaya alıştık" diyerek, sözlerini sürdürdü. Okul Müdürü Barış Şimdi 'yi uyguladığı proje için tebrik eden Karaman "Barış hoca okula atandığından beri aktif bir şekilde çalışarak farkını ortaya koydu, kendisine ve ekibine gayretleri için teşekkür ederim" diyerek projede emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

HAMLE TEKNOLOJİ AKILLI EĞİTİM ROBOTLARINI TANITTI

Projenin ana yüklenicisi Hamle Mühendislik Genel Müdürü Murat Akkaya etkinlik sonrası protokole kurulan laboratuvarı gezdirerek, Bilişim Vadisi AR-GE ofisinde geliştirilen akıllı eğitim robotları hakkında bilgi verdi. Öğrenciye dersi "Kendin Öğren" metodu ile aktaran, ders üzerinden ödev veren ve çözümleri yorumlayabilen eğitim robotları ile öğrencilerin, çok daha hızlı ve etkin eğitilebileceğini belirterek projenin önemli bir ayağının da eğitimci eğitimleri olduğunu belirtti. Etkin öğrenci yetiştirmenin yolunun mesleği iyi bilen öğretmenlerden geçtiğini aktaran Akkaya proje çerçevesinde laboratuvarı kullanacak Öğretmenlerin Hamle Teknoloji Grup bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Merkezinde 160 saati aşan eğitici eğitimleri almalarının sağlanacağını belirtti.

Akkaya geliştirdikleri eğitim robotlarının AR-GE sürecinin kesintisiz olarak devam ederek farklı bölümlerde uygulamalı ve teorik derslerde de kullanılacak özelliklerde geliştirileceğini, yapay zekâ, derin öğrenme ve sanal gerçeklik teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanarak "Eğitimde Dijital Dönüşüm" modelini destekleyeceklerini belirtti.