GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denizde Buldukları Yırtıcı Kuşu Isıtıp Bonfile İle Besledikten Sonra Doğaya Bıraktılar

Kocaeli'de kafe çalışanları, denizde buldukları doğan kuşunu ağ ile yakaladıktan sonra ısıtıp bonfile ile besledi. Kendine gelen yırtıcı kuş, yeniden doğaya salındı.

Denizde Buldukları Yırtıcı Kuşu Isıtıp Bonfile İle Besledikten Sonra Doğaya Bıraktılar

21 Mayıs 2023 Pazar 13:26

  Seka Park’taki Marina Cafe işletmecileri ve çalışanlarının İzmit sahilinde denizde dikkatini çeken doğan, yaralı olduğu düşünülerek ağ ile yakalandı. Halsiz ve yorgun olduğu için uçamadığı gözlenen doğan, iş yerinin loca bölümüne alındı. Kuşu kendilerine zarar verme ihtimaline karşı kafese koyan çalışanlar, loca bölümünde ısıtıcıları açarak kurumasını sağladı. Kendine geldiği görülen doğana bonfile de yedirildi. Bir süre sonra kuşun hareketlerinde olumsuzluk olmadığını gören kafe çalışanları, hayvanı yeniden doğaya saldı.  
 
  "Yorgun ve ıslanmıştı" 
  Doğanın yorgun ve halsiz olduğunu ifade eden Oğuzhan Sarıoğlu, "İşletme sahibimiz hareketli bir hayvan fark ediyor. Gidip yakından baktığımızda vahşi bir doğan olduğunu tahmin ediyoruz. Ağımızla hayvanı kurtardık. Yaralı, yorgun ve ıslanmıştı. O yüzden uçamıyordu. Kargalar ve martılar da etrafına üşüşmüştü. Tuttuk ve ağ ile çıkardık. Bu gibi durumlar için burada bulundurduğumuz büyük bir kafesimiz var. Onun içine alıp loca bölümlerimize koyduk. Isıtıcıları açtık, şal ile de biraz kuruttuk. Et yedirdik. Biraz kendine geldiğini hissettik. Buradan tekrar geri gönderdik. Tecrübeli bir arkadaşımız var burada. Güvercin besliyor. O, şal ile kendini koruyarak tuttu. Zaten epey yorgundu, halsizdi. Bir sorun olmadı. Kendine geldikten sonra iyi hissettiğini fark ettiğimizde kendi doğasına tekrar gönderdik" dedi.  
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere...
VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna Ait Protokol İmzalandı Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna...
SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE...
Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı Meb'de Görevde Yükselme Sınav Kılavuzu Yayımlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil...
İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere...

Haberi Oku