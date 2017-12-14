banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denizlerimiz Artık Daha Temiz

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Eskihisar ile Darıca’nın sahil kısımlarını Gebze ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlayacak olan projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Denizlerimiz Artık Daha Temiz

14 Aralık 2017 Perşembe 16:52

İzmit Körfezi’ni Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar atıksu kollektör hatları ve arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve çamurdan arındıran İSU Genel Müdürlüğü, kalan son kısım olan  Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 35 milyon TL’lik proje kapsamında, kurum tarihinde ilk defa 2.7 km uzunluğunda tünel-mikrotünel inşa ediyor.

GELECEĞE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKACAĞIZ

Devam eden çalışmaları yerince inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak  proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu denizlerin önemli oranda atıklardan temizlendiğine dikkat çeken Başkan Karabacak, “göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne kadar gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına önemli pjojeleri hayata geçirdik. Artık vatandaşlarımız denizlerimizden daha fazla istifade edebiliyorlar. Toplam 35 milyon TL’lik bu proje ile birlikte denizlerimiz artık atık sulardan tamamen arındırılmış olacak. Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek projenin kısa süre içinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti 150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti
Gebze zabıtasından denetim Gebze zabıtasından denetim
Atlı Terapi Eğitimleri Atlı Terapi Eğitimleri
Öğrenciler ağaçlar ile kucaklaştı Öğrenciler ağaçlar ile kucaklaştı
Yüzme Havuzu’nda sona doğru Yüzme Havuzu’nda sona doğru
Satranç Ligi’nin ikinci etabı başlıyor Satranç Ligi’nin ikinci etabı başlıyor
Yukarı Çık

banner330

150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti
Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi ve Bilgievi öğrencileri, Tuzla Marina’da bulunan...

Haberi Oku