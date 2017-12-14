Denizlerimiz Artık Daha Temiz

İzmit Körfezi’ni Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar atıksu kollektör hatları ve arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve çamurdan arındıran İSU Genel Müdürlüğü, kalan son kısım olan Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 35 milyon TL’lik proje kapsamında, kurum tarihinde ilk defa 2.7 km uzunluğunda tünel-mikrotünel inşa ediyor.

GELECEĞE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKACAĞIZ

Devam eden çalışmaları yerince inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu denizlerin önemli oranda atıklardan temizlendiğine dikkat çeken Başkan Karabacak, “göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüne kadar gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına önemli pjojeleri hayata geçirdik. Artık vatandaşlarımız denizlerimizden daha fazla istifade edebiliyorlar. Toplam 35 milyon TL’lik bu proje ile birlikte denizlerimiz artık atık sulardan tamamen arındırılmış olacak. Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek projenin kısa süre içinde tamamlanacağı müjdesini verdi.