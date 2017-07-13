banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Denizli’de Üstyapı Seferberliği

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İSU’nun Denizli Mahallesindeki içme suyu ve kanalizasyon şebekesi alt yapı çalışmalarını tamamlaması üzerine, üstyapı çalışmalarına başladı.

Denizli'de Üstyapı Seferberliği

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:06

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Denizli Mahallesi içinde bulunan sokaklar, parke taşla kaplanıyor. Yaklaşık olarak 16 bin metrekare parke taş ile kaplanacak olan yollarla Denizli Mahallesi yeni bir görünüme kavuşacak. Sokaklarda parke kaplaması geçekleştiren ekipler ayrıca kaldırımları da yeniliyor. Ekipler çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Görme Engelli Enes’in LYS Zaferi Görme Engelli Enes’in LYS Zaferi
Eğitimcilere gelişim semineri Eğitimcilere gelişim semineri
Darıca Nöbette Darıca Nöbette
Darıca’da Bartın'lılar Sahne Aldı Darıca’da Bartın'lılar Sahne Aldı
Demirtaş’tan 15 Temmuz Mesajı Demirtaş’tan 15 Temmuz Mesajı
Tramvay Hattına Park Edenlere Ceza Tramvay Hattına Park Edenlere Ceza
Yukarı Çık

banner149

Görme Engelli Enes’in LYS Zaferi
Görme Engelli Enes LYS’de elde ettiği başarıyla, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi önemli üniversitelere...

Haberi Oku