Denizli’de Üstyapı Seferberliği

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Denizli Mahallesi içinde bulunan sokaklar, parke taşla kaplanıyor. Yaklaşık olarak 16 bin metrekare parke taş ile kaplanacak olan yollarla Denizli Mahallesi yeni bir görünüme kavuşacak. Sokaklarda parke kaplaması geçekleştiren ekipler ayrıca kaldırımları da yeniliyor. Ekipler çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.