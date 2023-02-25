Deprem Bölgesinde Otomotiv Sektörünü Canlandırmak Adına Komşu İllerle Koordinasyon Sağlanmalı

Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Depremin hemen ardından Otomerkezi.net olarak kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde insani yardım faaliyetlerinde aktif rol almaya çabaladık. Aradan geçen 2 haftalık süreçle ilgili otomotiv sektörü özelinde gözlemlerimiz ise şu şekilde; öncelikle ifade etmeliyiz ki ikinci el otomobil pazarı yıla hızlı bir giriş yapmıştı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketiyle 15 günlük şok etkisinin ardından pazarın hızlandığını gözlemliyoruz.





Özellikle deprem bölgesinden büyük şehirlere gelen vatandaşlarımızın ikinci el otomobillere yöneldiği görülüyor. Bölgedeki sektörel yoğunluk, diğer illere dağılmış oldu. Şok etkisi zaman içinde hafifledikçe, ikinci el otomobil satışlarının seçim sürecine kadar katlanarak artacağını söyleyebiliriz. 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi’nden yaklaşık 2,5 ay sonra ikinci el araç satışlarında yüzde 30 artış olduğu veriler arasında görülüyor.





Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da ikinci el araç satışlarının arttığını tespit ettik. Öte yandan deprem felaketiyle birlikte en az 50-60 bin aracın ciddi hasarlar aldığı ilk izlenimler arasında, 4-5 bin aracınsa sahibinin maalesef halen bulunamadığı biliniyor. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan veya bölgeye intikal etmek isteyen vatandaşlarımızı kiralama tarafında SUV-pick-up tarzı otomobiller tercih ediyor, yine satın alma kriterlerine bakıldığında da bu sınıf araçların ön plana çıktığını görüyoruz.





Otomerkezi.net olarak biz de depremin yaşandığı illerdeki şubelerimizin tadilatına ivedi şekilde başlarken, geçici olarak otomobilleri komşu illere sevk etmiş bulunmaktayız. Almanya kadar büyük bir coğrafyaya denk gelen bölgenin geçmişinde ticaret her daim atik olduğu için hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, otomotiv tarafında hızlı bir toparlanma yaşanacağını öngörüyor, 6 ay içinde otomobil sektörü bu illerde normale dönmeye başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi nispeten az hasar alan şehirlerimizde pazar aktif rol oynadığı için bu da bir etken olacaktır. Hatay, Kahramanmaraş, Kilis gibi illerimizde ise pazar, Adana, Antalya ve diğer büyük illerin etkisiyle 1 yıl içinde toparlanarak ticaretin çarkları dönmeye başlayacaktır.





Depremden etkilenen vatandaşlarımızın otomobil ihtiyacı için, “otomobilin ve hizmetin istenilen lokasyona gönderilmesi” yöntemi, hayatlarını bir parça olsun kolaylaştıracaktır. Yine komşu illerdeki otomobil satıcılarıyla entegre biçimde çalışılması ve ticaretin ayağa kaldırılması büyük önem arz ediyor. Depremden etkilenen 11 ilde ticari faaliyetlerin hızlanması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın hızla istihdama tekrar dahil edilmesi adına pazarı canlandırmamız gerekiyor. Mental olarak da vatandaşımız yıprandığı için hasarlı araçların Erzurum, Sivas gibi komşu illere transfer edilip onarılması, ticari hacmin genişlemesine ve yaraların sarılmasına yardımcı olacaktır. Sigorta şirketlerinin de aktif yönlendirmesiyle doğrudan ve dolaylı yoldan etkilenen tüm Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu şehirlerimiz ticari anlamda canlanma yaşayacaktır.





Kamuoyuna Saygılarımızla,

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş





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