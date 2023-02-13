Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor.



Bölgedeki Bağımsız Türkiye Partisi teşkilat mensupları arasından da kayıplar var.



Acı haberi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş verdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP lideri Hüseyin Baş, "Maalesef yine beklediğimiz haber gelmedi. Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyemiz Hacı Mehmet Koca, eşi Hürü, çocukları Mehmet, Abdurrahman, Elif Sıla Koca'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi



Hüseyin Baş BTP genel merkezinin, “BTP Kahramanmaraş Gençlik Teşkilatında görevli olan Mehmet Koca kardeşimizin, depremde ailesiyle birlikte vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine ve tüm ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun” paylaşımını da retweet etti.



Öğretmen Ali Yer ve ailesi uğurlandı



Kahramanmaraş’ta Yer ailesinin fertleri de deprem kurbanı oldu.

Öğretmen Ali Yer, eşi Hatice Yer ve çocukları Halil İbrahim ve Muzaffer Taha hayatını kaybetti.

Yer ailesinin fertleri Balıkesir Zağanos Paşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere mezarlığında ebediyete uğurlandılar.

Cenaze namazına BTP Yalova İl Başkanı Yüksel Durak, BTP MYK Üyesi Hasan Aydın, BTP Genel Başkan Yardımcıları Zeki Garaçoğlu ve Bilal Karamus da katıldı.

Yer ailesi için taziye mesajı yayımlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise üzüntülerini dile getirdi, ailenin geride kalanlarına başsağlığı diledi.







