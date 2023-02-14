Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 6 bin 125 oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan yaralıların bir bölümü tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'a getirilen depremzedelerin sayısı 6 bin 125 oldu. İstanbul’daki çeşitli hastanelere getirilen 6 bin 125 yaralıdan 4 bin 787'si ise taburcu edildi.

İHA