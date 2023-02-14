banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 6 bin 125 oldu

İstanbul'daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 6 bin 125 oldu.

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı depremzede sayısı 6 bin 125 oldu

14 Şubat 2023 Salı 14:36

  Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan yaralıların bir bölümü tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'a getirilen depremzedelerin sayısı 6 bin 125 oldu. İstanbul’daki çeşitli hastanelere getirilen 6 bin 125 yaralıdan 4 bin 787'si ise taburcu edildi. 
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AB, deprem bölgesindeki yardımlarında ayni, tıbbi ve barınma ihtiyaçlarına odaklanıyor AB, deprem bölgesindeki yardımlarında ayni, tıbbi...
Deprem travması farklı şekillerde tüm toplumu etkiler Deprem travması farklı şekillerde tüm toplumu...
Deprem bölgesindeki salgın riskine karşı uzman uyarısı Deprem bölgesindeki salgın riskine karşı uzman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede, “Sağ olsunlar, herkesle ilgilendi” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kara gün dostluğunu unutmayacağız"
Yüzyılın felaketini yaşayan 803 depremzede Darıca’ya getirildi Yüzyılın felaketini yaşayan 803 depremzede Darıca’ya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

AB, deprem bölgesindeki yardımlarında ayni,...
- Meyer-Landrut: "Bizim odağımız tıbbi destek ve barınma"

Haberi Oku