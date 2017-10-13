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Deprem Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 4. Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Deprem Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı

13 Ekim 2017 Cuma 15:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından 16-17 Ağustos tarihleri arasında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapılan 4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı’nın 16 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştaya ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ve kamu kuruluşlarından uzman 11 konuşmacı, BM (UNICEF), Japonya, Yunanistan, Romanya’dan 5 davetli konuşmacı katılım sağladı. Ayrıca çalıştaya diğer illerden gelen belediye ve AFAD görevlileri, mühendisler, subay, astsubay rütbeli askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri olmak üzere 1000’den fazla dinleyici katıldı.

KAZANILAN DENEYİMİN AKTARILMASI ÖN PLANA ÇIKARILDI

Kocaeli’nin 1999 depreminden sonra yaşadığı değişim hakkında görüş bildiren yabancı katılımcılar, Kocaeli ve Türkiye’nin deprem sonrası yaptığı iyileştirme ve şehirleşme başarısına dikkat çekti ve bu deneyimin diğer ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ana hedefin Kocaeli ilinde yaşanan büyük felaket sonrası sağaltım, iyileştirme ve ileride olabilecek yeni bir afete hazırlık çalışmaları ile ilin afetler karşısında kazandığı deneyimlerin diğer illerdeki yetkililere ve uluslararası kamuoyuna aktarılması olduğu çalıştayda, bu deneyim ve hızlı iyileştirme sürecinin afet yaşayabilecek diğer illere ve ülkelere örnek olması ve yaygınlaştırılması ön plana çıkarıldı.

RİSKLER ÖN PLANA ÇIKARILDI

Çalıştayda depremin yanı sıra doğa kaynaklı diğer afetler ile teknolojik kazaların ve bu kazaların çevreye oluşturduğu riskler ve tehlikelere dikkat çekilerek yaşanan deneyimler, alınan önlemler ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyemizce deprem ve çevre korumaya yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilimizin afet risklerini azaltmak için yaptırılan tüm projeler tanıtıldı.

METRO HATTI İÇİN BİLGİLENDİRME

ARUP Mühendislik İstanbul ofisinden Dr. Timurhan TİMUR, “Gebze - Darıca Metro Hattı Deprem ve Yapısal Tasarım Çalışmaları” başlıklı sunumunda Gebze - Darıca Metro Hattı tasarım projesi kapsamında bölgenin depremselliği ve güncellenen deprem şartnamesine göre deprem tasarımında kullanılan kriterler konusunda bilgilendirme yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem ve diğer afetlere yönelik farkındalık oluşturmak ve çeşitli proje ve araştırmaların ilimizde yapılmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirilen çalıştayın 2018 yılında da uluslararası ölçekte 5.’si düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2018 yılında gerçekleştirilecek 5. çalıştayda belediyemiz paydaşlarını arttırarak ilimizdeki Kocaeli Üniversitesi, TÜBİTAK MAM ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden destek alarak daha geniş katılım ve kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

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