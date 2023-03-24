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DEPREM ÇOCUKLARI KARTEPE’DE ÇOK MUTLU

Kartepe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kartepe KYK Yurdu’na gelen çocukların yaşadıkları travma sürecini atlatabilmeleri için düzenlediği programlara devam ediyor.

DEPREM ÇOCUKLARI KARTEPE'DE ÇOK MUTLU

24 Mart 2023 Cuma 12:23

 

 

 

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimizden depremzedeler Kartepe’de misafir ediliyor. Kartepe Arslanbey KYK Yurdu’nda kalan çocuklar için Kartepe Belediyesi düzenlediği etkinliklerle travma sürecini daha sağlıklı ve hızlı atlatabilmeleri için destek veriyor.

 

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Daha önce Arslanbey KYK Yurdu’nda kalan 120 çocuğun katıldığı “Çikolatalı Elma Atölyesi” etkinliği yapılırken, bu hafta içerisinde 6-8 yaş gurubu 50 öğrencinin katıldığı “Kendi Oyuncağımı Tasarlıyorum Atölyesi” gerçekleştirildi. Ahşap oyuncakları çocuklar kendileri yaptı. Etkinlik sonunda müzikler eşliğinde dans edip eğlenen çocuklar, devam eden hayatın normalleşme sürecine ve sağlıklı bir ruh haline geçiş yapıyorlar. 

 

HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Kartepe’de kalan depremzedeler için etkinliklere devam edileceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Asrın felaketinde ülke olarak canımız yandı. Bu felaketten en fazla çocuklarımız etkilendi. Bu yaşadıklarını geride bırakarak normal hayatlarına bir an evvel dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Fiziki şartları kadar ruhsal etkileşimleri de çok önemli. Olumsuz izlerin kalıcılığını silmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. 

 





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