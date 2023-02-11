Deprem felaketinde yaşamını yitiren 2 kişi İzmit'te defnedildi

Yalova Çınarcık’ta ikamet eden emekli Ali İhsan Doğan ve eşi Canan Doğan (47) akraba ziyareti için gittikleri Adıyaman’da depremde yaşamlarını yitirdi. Ali İhsan Doğan Adıyaman’da toprağa verildi. Eşi Canan Doğan ise ikindi namazını müteakip Gündoğdu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Mehmet Hanifi Türkyılmaz

İzmit’te ikamet eden Mehmet Hanifi Türkyılmaz (39) akraba ziyareti için gittiği Hatay İskenderun’da depremde yaşamını yitirdi. Serbest çalışan, 1 çocuk babası Türkyılmaz öğle namazını müteakip Baç Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İHA