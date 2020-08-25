banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem gerçeği unutulmamalı!

Yazar ve iş insanı İbrahim Çiçek, İKTAV Kütüphanesini ziyaret etti. Çiçek, deprem sergisini gezerek 17 Ağustos 1999 depreminin bıraktığı izlere değindi.

Deprem gerçeği unutulmamalı!

25 Ağustos 2020 Salı 15:17

İbrahim Çiçekş belediyeler ve resmi kurumlar olarak 17 ağustos depreminden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Kaçak yapıların tehlike arz ettiğini belirten Çiçek, “Sosyal ve kamu kurumları bu sorunun üstesinden gelmeli. Bireysel olarak da önlemlerimizi almalıyız. Her an deprem olabilir diye düşünerek hazırlığımızı yaparak başımızı yastığa koymak gerekiyor. Deprem anında kendimizi ve çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz, dışarıya çıktığımızda nerede korunabilir diye mutlaka düşünmeli ve bunları gözümüzün önüne getirmeliyiz. Olası deprem durumunda toplanma merkezimiz yok. Bununla ilgili de ilgililer çalışma başlatmalı” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz; Büyükgöz; "Temel atma aşamasına geleceğiz"
Maske denetimleri devam ediyor Maske denetimleri devam ediyor
1 ayda 30 bin yolcu bu hatları kullandı 1 ayda 30 bin yolcu bu hatları kullandı
Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
Sahiller onlara emanet Sahiller onlara emanet
Gebze’de geçici güzergah uygulaması Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükgöz; "Temel atma aşamasına geleceğiz"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer tesliminin ardından yıkım çalışmalarının hızla başladığı...

Haberi Oku