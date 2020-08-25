Deprem gerçeği unutulmamalı!

25 Ağustos 2020 Salı 15:17
İbrahim Çiçekş belediyeler ve resmi kurumlar olarak 17 ağustos depreminden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Kaçak yapıların tehlike arz ettiğini belirten Çiçek, “Sosyal ve kamu kurumları bu sorunun üstesinden gelmeli. Bireysel olarak da önlemlerimizi almalıyız. Her an deprem olabilir diye düşünerek hazırlığımızı yaparak başımızı yastığa koymak gerekiyor. Deprem anında kendimizi ve çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz, dışarıya çıktığımızda nerede korunabilir diye mutlaka düşünmeli ve bunları gözümüzün önüne getirmeliyiz. Olası deprem durumunda toplanma merkezimiz yok. Bununla ilgili de ilgililer çalışma başlatmalı” şeklinde konuştu.
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