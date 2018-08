Deprem gerçeği ve Gebze Ticaret Odası’nın etkinlikleri

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesini 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadı. Sıcak bir yaz gecesinde en yoğun nüfusun bulunduğu, üretimin, sanayinin merkezi Marmara bölgesi gece yarısı 03.02’de sarsılmış ve büyük bir felaketle karşılaşmıştık.

Binlerce insanımızın yaşamını kaybettiği, yüz binlerce insanımızın yaralanıp, binlercesinin sakat kaldığı, on binlerce konutun yıkıldığı ve bugün hala hafızalarımızda acı hatırlarla yer alan 17 Ağustos depreminin yıl dönümü arifesindeyiz. Biz o kara geceyi hiçbir zaman unutmadık. Depremle yazdığımız yazılar, yaptığımız araştırmalar, çektiğimiz belgesel görüntüler, depreme yönelik gazete manşetleri bugün Gebze Gazetesi, Belgesel Yayıncılık Arşivleri ve İKTAV Kütüphanemizde akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetinde.

17 Ağustos Depremi’ni yaşayan bir gazeteci ve belgeselci olarak, depremin acı bilançosunu unutturmama, gerekli önlemlerin alınması ve kentimize vefa borcunu ödeme adına üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Deprem konusunu sürekli yazılarında dile getiren, yetkililerle bu konuyu sürekli konuşan ve en önemlisi Kocaeli’ye bir Deprem müzesi kurulması için mücadele veren bir Gazeteci olarak, inanıyorum ki bu yazı serimiz tarihe ışık tutacaktır. En önemli temennimiz depremden ders alınması ve bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak.

DEPREM’DEN DERS ALINDI MI?

Unutmak, bazen güzel ama acı da olsa unutmamak ve hatırlamak gerekir. Unutmak da Cenab-ı Allahın bir nimeti. Birçok acı olaylar yaşıyoruz, yakınlarımızı kaybediyoruz, bu acı ile yaşayamayacağımızı sanıyoruz. Zaman geçtikçe bu acı olaylar unutulup gidiyor.

Deprem gibi büyük felaketler gibi ders ve ibret alınacak acı olaylar unutulmamalı. 17 Ağustos 1999 yılında on binlerce kişinin hayatına mal olan depremin yıl dönümü arifesindeyiz. Ancak sanki deprem felaketini hiç yaşamadık, İnsanlar enkaz altında kalmadı. Gebze’den bile Türkiye bir gün sonra haber alabildi. Devlet kurumlarının tümüyle iflas ettiğini, her şeyin çöktüğünü, on binlerce insanın enkaz altında günlerce kurtarılmayı beklediğini sanki hiç yaşamamışız. Evlerimize giremediğimiz o çok sevdiğimiz binalarımızın ve iş yerlerimizin yanından geçemediğimiz günler. Yakınlarımızı enkazdan çıkarmak için ellerimizle toprağı kazıdığımız o acı günler. Sanki hiç yaşanmadı.

Deprem gerçeğini unutmamak gerekiyor. Deprem felaketinden ders ve ibret almak için bütün kurum ve kuruluşlar hazırlık yapmalı. Acil eylem planları olmalı. Sanayi ve doğalgaz yangınlarına, kimyasal depoların çevreye yayacağı zehirlere karşı önlemler alınmalı ve planlar yapılmalı.

GTO BAŞKANI NAİL ÇİLER İLE DEPREM GERÇEĞİ ÜZERİNE

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile 15 Ağustos Çarşamba günü Gebze Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan Deprem sempozyumu ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan GTO Başkanı Nail Çiler, “Yaşadığımız bu acı olayın üzerinden geçen bu süreç içinde bizde depreme göre yaşama bilinci içinde olmamız gerekiyor. Binalarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi kadar deprem esnasında vatandaşlarımızın sığınacakları bir alan oluşturulması kesinlikle şart. Bunun için en uygun yer Gebze Kışlası’nın boşaltılmasından sonra ortaya çıkan alandır. İçinde vatandaşlarımızın ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağı unsurlarla deprem toplanma merkezini hayata geçirmeliyiz. Daha önce insan sağlığı için hayati noktalar olan 112 Acil Servis İstasyonlarına katkı yaptığımız gibi bu toplanma merkezi içinde ki tesisler veya yeni bir 112 Acil Servis İstasyonu için oda olarak biz üstümüze düşeni yaparız. Yeter ki deprem toplanma merkezi ivedi bir şekilde Gebze ‘ye kazandırılsın.” dedi.

Evet, birkaç gün sonra 17 Ağustos depreminin yıl dönümünü yaşayacağız. O gün yaşadığımız felaketten ders ve ibret almalıyız. Zaman geçtikçe bu acı olayları unutmamalıyız. Bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını diliyor, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.