Deprem gerçeğini hatırladık

İSMAİL KAHRAMAN



On binlerce insanımızın ölüm ve yaralanmasına neden olan Marmara depreminden hiç ders almadık ve unuttuk.Deprem gecesi ve sonra yaşananlar Dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve diğer devlet yetkililerinin tv ekranlarındaki çaresizliği İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli ve Gebze'de

olanlar.İnsanlarımız enkaz altında can verirken depremden rant vurgunu yapanlar daha neler neler çoktan unutu verdik. Marmara depreminden ders ve ibret alınmadı. Keşke kocaeli büyükşehir belediyesi kocaeliyi depreme hazır hale getirecek. Mega projeler yaparak. Körfez kıyı şeridindeki kentleşme

yükünün bir kısmını Kocaeli ilini. Karadeniz sahiline taşıyacak planlamalar yapsaydı. Hükümet ve. Cumhurbaşkanı sn Erdoğan'dan büyük desteği olan büyükşehir başkanı sn. Karaosmanoğlu izmit. Kandıra arası başta olmak üzere Derince. Dilıvası ve. Gebze nin Karadeniz'e yakın bölgelerine. Uydu

kentler kurarak Yapılaşma yükünü dağıtsaydı malesef bu konuda hiç bir şey yapılmadı tam tersine İzmit merkez başta olmak üzere 20. Ve. 30 katlı Dev

gökdelenler yapıldı izmit körfezi sahili devasa binalarla doldu. Kocaeli'de ciddi ve kapsamlı bir. Deprem müzesi yapılabilir depremden ders ve ibret

alınması sağlanır deprem gerçeğini unutmazdık müzemiz ve deprem araştırma merkezimiz yok. Ben kendi adıma deprem döneminde yayınlanan ulusal ve bölgesel gazeteleri uzun süre toplayıp arşiv yaptım. Depremle ilgili kitap ve belgeseller başta olmak üzere kültür eserlerini toplayıp. İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundum. Buradan Kocaeli'deki ilgili ve yetkililere çağrıda bulunuyorum

Zararın neresinden dönüşürse kardır deprem gerçeğini bir kez daha hatırlayıp depreme karşı çok ciddi önlemler alalım.

Tarih. Bizleri Affetmez

Deprem gerçeğini unutmayalım

Eğe depreminden ders alalım